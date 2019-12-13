Игорь Кобзев возглавит Иркутскую область в звании генерал-полковника

Президент России Владимир Путин присвоил временно исполняющему обязанности губернатора Иркутской области Игорю Кобзеву звание генерал-полковника внутренней службы.

Соответствующий указ за подписью главы государства опубликован на официальном портале правовой информации. Напомним, накануне президент принял отставку губернатора Иркутской области Игоря Левченко, регионом будет руководить заместитель главы МЧС России Игорь Кобзев.

Как сообщили в пресс-службе правительства Иркутской области, в пятницу, 13 декабря Игорь Кобзев прибудет в регион, представлять его будет полномочный представитель президента РФ в СФО Сергей Меняйло.

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