Депутаты Заксобрания Новосибирской области Игорь Гришунин и Александр Аксёненко пока так и не вышли из состава учредителей АНО «Клиника НИИТО», к чему их все призывают, чтобы вернуть клинику государству. Исполняющий обязанности директора ФГБУ «ННИИТО им. Я.Л. Цивьяна» Андрей Корыткин не теряет надежды найти общий язык со всеми заинтересованными сторонами, отметил «Континент Сибирь» 12 декабря на его пресс-конференции, посвященной итогам работы института в 2019 году.

Отвечая на вопросы «Континента Сибирь», и.о. директора НИИ травматологии сообщил, что не считает ситуацию, связанную с АНО «Клиника НИИТО», кризисной. «На мой взгляд, это проблема, где нужно просто договариваться. Мы прорабатываем сейчас все возможные пути для того, чтобы решить эту ситуацию наилучшим образом для участников», – рассказал Андрей Корыткин.

По словам и.о. директора, институт получает консультативную помощь от всех участников процесса. «Я хотел бы поблагодарить нашего учредителя Минздрав РФ в лице министра Вероники Игоревны Скворцовой, которая контролирует ситуацию, губернатора Новосибирской области Андрея Александровича Травникова и полпреда президента РФ в Сибирском федеральном округе Сергея Меняйло, которые оказывают любую консультативную помощь в разрешении ситуации. Все пытаются решить эту ситуацию настолько безболезненно, насколько это возможно. Самое главное, чтобы не страдали пациенты», – подчеркнул Андрей Корыткин.

В 2019 году ФГБУ «Новосибирский НИИТО им. Я.Л. Цивьяна», по словам Андрея Корыткина, выполнит государственное задание на 100%. В течение года в институте проведено чуть более 6000 операций. В следующем году НИИ травматологии планирует небольшое увеличение объемов оказания медицинской помощи пациентам Новосибирской области и отдаленных регионов.

Руководитель института также рассказал, что у него «состоялся разговор со всеми участниками данного процесса». От более подробных комментариев Андрей Корыткин отказался, заметив, что журналистам надо набраться терпения: «Рано или поздно вы узнаете».

«Континент Сибирь» неоднократно рассказывал предысторию вопроса. Если коротко, то она такова. АНО «Клиника НИИТО» была учреждена в 2000 году ФГБУ «НИИТО им. Я. Л. Цивьяна» Минздрава РФ для оказания высокотехнологичной помощи пациентам. Имущество клиники было сформировано из взносов ее единственного учредителя ФГБУ. Это позволяло институту находить деньги для дорогостоящих операций и заниматься инновационной деятельностью, которую трудно было развивать в рамках бюджетного учреждения. Однако в начале 2018 года Минздрав РФ в ходе проверки выявил финансово-хозяйственные нарушения в структурах ННИИТО и направил руководству федерального бюджетного учреждения письмо с требованием ликвидировать автономную некоммерческую организацию. Сделать это в то время оказалось невозможно, так как бывший директор института Михаил Садовой увеличил состав учредителей АНО, пригласив двух депутатов Заксобрания Новосибирской области Игоря Гришунина и Александра Аксёненко (по закону ликвидировать АНО можно только при условии единогласного решения учредителей).

«Клиника НИИТО» взяла курс на независимость от своей материнской компании. Однако Минздрав РФ продолжал настаивать на ликвидации автономного учреждения и передачи его имущества в федеральную собственность.

Назначенный в октябре 2019 года и.о. директора ФГБУ «ННИИТО им. Я.Л. Цивьяна» Андрей Корыткин 15 ноября обратился с открытым письмом в адрес новосибирской общественности, в котором сообщал, что в результате переговоров была достигнута договорённость с депутатами, введёнными предыдущим директором института Михаилом Садовым, осужденным по ч.4 ст. 160 УК РФ (присвоение или растрата в особо крупном размере) и приговоренного к двум с половиной годам колонии, в состав учредителей АНО. «Они добровольно решили выйти из состава учредителей, а также согласились поддержать ФГБУ и АНО и помочь в развитии учреждений», – говорилось в письме.

На пресс-конференции Андрей Корыткин не стал комментировать, на какой стадии сегодня находится решение вопроса и что ему известно о действиях учредителей АНО.

Председатель комитета по социальной политике, здравоохранению, охране труда и занятости населения Игорь Гришунин на прямой вопрос «Континента Сибирь», вышли ли депутаты из состава учредителей, не ответил.

Между тем на главной странице сайта ФГБУ выделено красным объявление: «ВНИМАНИЕ! ФГБУ «Новосибирский НИИТО им. Я.Л. Цивьяна» Минздрава России и АНО «Клиника НИИТО» – это две разные организации».

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