Вопрос о сохранении списков на выборах в Новосибирске не войдёт в повестку ближайшей сессии Совета депутатов Новосибирска. Уставная комиссия ещё не передала решение в комиссию по местному самоуправлению. По информации «Континента Сибирь», это произойдет самое раннее к февралю 2020 года. На сессию вопрос может выйти только после рассмотрения в профильной комиссии.

Напомним, ранее «Континент Сибирь» писал о том, что официально инициативу об отмене партсписков в Совет депутатов внесла юрист Татьяна Брылева.

Комиссия по Уставу Новосибирска не увидела причин не выносить вопрос на голосование депутатов. Ближайшая сессия горсовета Новосибирска состоится 23 декабря.

Выборы в Совет депутатов Новосибирска пройдут в сентябре 2020 года. Сейчас горсовет состоит из 40 одномандатников, ещё 10 депутатов избираются по спискам. Инициатива предлагает перейти полностью к мажоритарной системе, предполагающей, что 50 человек будут избраны по одномандатным округам. Если законопроект будет принят, последует перенарезка округов и сужение одномандатных территорий.

Более подробно о дискуссии по отмене списков на выборах в Новосибирске можно прочитать в материале по ссылке.

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