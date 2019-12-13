В Новосибирске прошел II Налоговый форум «Налоговая политика и практика — на пути к диалогу». Собравшиеся на одной площадке представители профильных министерств, контролирующих органов и бизнес-сообщества смогли высказать друг другу все пожелания и рекомендации. Дискуссия затронула все ключевые вопросы налогообложения, связанных с ним процедур и возможных изменений в налоговом законодательстве. Чего ожидать бизнесу в этом отношении — в материале «КС».

Ключевыми вопросами форума стали эффективность работы контролирующих органов и качество их взаимодействия с налогоплательщиками. «Наша основная задача — создание налоговыми органами региона условий для законного, прозрачного и комфортного ведения бизнеса, для обеспечения соблюдения прав налогоплательщиков, для формирования финансовой основы деятельности государства», — сообщил в своем выступлении руководитель Управления Федеральной налоговой службы по Новосибирской области Алексей Легостаев. Об основных нововведениях 2019 года в области налогообложения «Континент Сибирь» уже писал — они вступили в силу 1 и 31 октября. И к этой дате налоговая служба подошла с определенным положительным результатом: совокупная задолженность за прошедший год была снижена с 29,5 млрд рублей до 27,7 млрд.

Всего, по словам Алексея Легостаева, в консолидированный бюджет РФ поступило 164 млрд рублей, что практически соответствует уровню поступлений января–октября 2018 года. Также руководитель УФНС отметил, что самые налогоемкие «зарплатные» налоги, НДФЛ и страховые взносы, показали в 2019 году устойчивый рост в районе 8%. Основной причиной он назвал «обеление» малого бизнеса усилиями банков и налоговых органов. Поступления по страховым взносам на обязательное социальное страхование увеличились в 2019 году на 7,7%, до 115 млрд рублей.

Тем не менее проблема легализации доходов граждан, по мнению Легостаева, остается достаточно острой, и довольно большая часть экономически активного населения остается в «серой зоне». Несмотря на достигнутые успехи, Алексей Легостаев подчеркнул, что в целом по Новосибирской области более 200 тыс. человек из числа трудоспособного населения не имеют легальных доходов.

Порядка 80% резидентов, подключивших «налог на самозанятых», ранее работали по «серым схемам»

Возможным решением проблемы может стать специальный налоговый режим, который с будущего года должен будет распространиться на 19 новых субъектов Федерации, в том числе Новосибирскую область. Если экстраполировать опыт пилотных регионов, порядка 80% резидентов, подключивших «налог на самозанятых», пришли как раз из физических лиц, ранее работавших по «серым схемам», либо через работодателя в качестве налогового агента.

Серьезным инструментом в работе налоговых органов Андрей Легостаев назвал также институт банкротства — по данным УФНС, в 2019 году процедуры банкротства принесли 1,8 млрд рублей, что на треть больше, чем в прошлом году. В рамках согласительных процедур в бюджет перечислено 580 млн рублей, что превышает результаты прошлого года почти в два раза.

Руководитель регионального налогового ведомства отдельно остановился на изменениях принципов контрольной работы налоговых органов, вследствие которых происходит переориентация контрольной деятельности с выявления нарушений и наказания виновных лиц на предупреждение таких нарушений.

Алексей Легостаев напомнил еще об одном нововведении 2019 года, о котором также упоминал «Континент Сибирь», — реестр юрлиц стал очищаться от «лишних» организаций в разы быстрее: если в 2018 году из ЕГРЮЛ было исключено 2,5 тыс. компаний, зарегистрированных в Новосибирской области, то в 2019-м только в первом полугодии из реестра исчезло 7,3 тыс. Всего с 2016 года количество зарегистрированных на территории региона организаций сократилось на 27% за счет очистки рынка от «однодневок» и других «фиктивных» компаний, созданных с целью минимизации налогов.

Тему продолжил заместитель председателя правительства Новосибирской области, министр финансов и налоговой политики Виталий Голубенко. Он напомнил основные направления налоговой политики Новосибирской области до 2023 года. Ключевым словом на этот период министр назвал слово «инвестиции». Именно эффективность вложений, по его словам, должна стать главной темой экономики региона. «Я считаю, что в Новосибирской области сформировано региональное законодательство, которое обеспечивает комфортный налоговый режим для притока инвестиций и привлечения дополнительных налогоплательщиков», — подчеркнул Виталий Голубенко.

Также в рамках форума прошли две панельные дискуссии: «Цифровизация в налоговой сфере» и «Трансформация налогового законодательства. Усиление роли правоохранительных органов в налоговом администрировании». В них приняли участие президент Межрегиональной ассоциации руководителей предприятий Сергей Карпекин, он же главный инициатор проведения форума, и. о. декана факультета экономики и финансов Сибирского института управления РАНХиГС Дмитрий Куницын, генеральный директор Агентства инвестиционного развития Новосибирской области Александр Зырянов, а также представители правоохранительных органов и экспертного сообщества.

В частности Александр Зырянов рассказал об опыте работы агентства по ТОСЭР и подчеркнул, что в Линево уже функционируют семь компаний, поэтому призвал поспешить тех, кто хочет развивать там свой бизнес. В Горном зарегистрирована одна компания, так что возможностей там больше.

Участники форума обсудили вопросы стратегии цифрового развития налоговых органов, налоговых льгот для малого бизнеса, роли общественных организаций во взаимодействии с налоговыми органами, трансформации налогового законодательства, проведена дискуссия о практике налоговых органов по неформальному диалогу с бизнесом.

Итогом II Новосибирского налогового форума стал ряд предложений по внесению изменений и дополнений в налоговое законодательство. Алексей Легостаев, подводя итог, отметил, что на современном этапе главная цель налоговых органов — создание равных условий для субъектов бизнеса за счет устранения необоснованных конкурентных преимуществ от экономии на налогах, которые получают организации, применяющие незаконные схемы минимизации налогообложения.

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