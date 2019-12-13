Антон Веселов

В детстве мы ставили «Гамлета». Я, Макс, Дима, Тема. Итальянские семьи враждовали на трубах отопления, разрезавших сибирский дачный лес. Все затевалось ради таких же, как мы, пятнадцатилетних актрис Веты и Оли. Сестра Димы, мелкая еще Аня, тоже напросилась. Мы дали ей роль Йорика. Она долго ждала своего диалога. От скуки взяла Шекспира, втянулась, вывела нас на чистую воду. Чтение — не только свобода, но и ответственность. С этой истории я начал дискуссию в рамках Областного семейного форума в ГПНТБ СО РАН. Беседовали о перспективах родительского просвещения.

Среди двух десятков экспертов — три отца. «Девушки, дайте вашим мужьям право на воспитание — это ведь не только ваши дети!» — сказал один из них. Дамы в основном из библиотечной системы. У одной пока никого. У остальных — двое, трое, внуки… Выступающие сплотились: чтобы ребенок читал — нужно читать вместе с ним. Истина непреложная. Но, похоже, плечом к плечу читают только сказки. Детское счастье единения заканчивается вместе с началкой. В отрочестве дети уходят от родителей в «самоволку». Благообразные папы и мамы приманивают Владиславом Крапивиным, Жюлем Верном, Джеком Лондоном, а их отпрыски, отринув фолианты из семейного золотого списка, зачитываются «дурацкими» «Майнкрафтом» или комиксами. Провал сложившихся связей (во многом из-за негативной оценочности родителей) фиксируют не только дома, но и в школьных библиотеках. Их фонды пополняются редко, ветхие приключенческие святыни лежат невостребованные. В 10–16 лет, в этом вот нежном возрасте, очень уж трепетно относятся к быстротечной моде на идеологии. Tik-Tok, вселенная Marvel, YouTube-путеводители по играм дают надежду, что будущее удивит, окажется ничем не схожим с бессмысленным утомительно рабоче-домашним настоящим родителей.

Исключения только подтверждают правило. Хотя флуктуации на такой ограниченной выборке заслуживают отдельного разговора. Скажем, внук писателя и сын методиста в свои 11 пишет от руки сказки, читает английских классиков в оригинале. Ровесник, сын инженера, ежедневно по вечерам читает вслух своим родителям. Двенадцатилетний сын библиотекаря рисует комиксы. Дочь педагога увлечена историей искусства. А вот во вверенные родителям библиотеки чаще приходят мелкие и старшеклассники. Восьмой класс требует «Войну и мир» (едва ли успевает прочесть, тем более — понять). Ребята из выпускных — по длинному списку внеклассного чтения. В этом возрасте они уже себе на уме — некоторые играют в интеллектуалов, другие давят на масскульт. Время упущено.

Что предпринять, чтобы дети считались с родителями? Надо с ними считаться! Буквально, читая вместе. Логично, требуя, разделять идеи и тоже соответствовать высокой планке. Хочешь, чтобы ребенок читал, — читай сам. Жаждешь обсуждения — не требуй первого шага, начни с себя. В доме, в школе, в лагере должна складываться ситуация вынужденного чтения. Это когда, скажем, час в день, по вечерам, вся семья отключает Wi-Fi и телевизор, садится в любимые кресла и предается чтению. В формировании книгопригодной личности не обойтись без театра, в который, конечно, ходить нужно вместе — разделить эмоции и открытия, обсудить, запомнить мгновения совместного счастья. Это же относится и к семейному театру.

По-хорошему, стоит проложить мостики от личной и такой притягательной истории (раритетные книги дедов) до сверхновой (YouTube-обзоры книжных новинок, мучительный выбор заказов на «Лабиринте»). Проложить можно и вполне «кликабельные» собственными ногами маршруты по родному городу — опираясь на работы Игоря Маранина или Константина Голодяева. А в итоге не только исходить родной город, но и заняться изучением наследия литераторов, ученых, общественников Новосибирска.

И главное — нужно чаще читать с папой.

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