18-21 февраля 2020 года в МВК «Новосибирск Экспоцентр» состоится международная выставка «Сибирская строительная неделя – 2020» — крупнейшее отраслевое событие на территории Сибири и Дальнего Востока. Около 200 производителей и поставщиков стройматериалов, инженерных систем и оборудования из России, Европы и Азии представят свои новинки и последние разработки.

Организатором мероприятия выступает ООО «Центр Экспо». Выставка пройдет при поддержке аппарата полномочного представителя президента РФ в Сибирском федеральном округе и правительства Новосибирской области. Как отмечают организаторы, Сибирская строительная неделя ориентирована на профессиональную аудиторию — руководителей и специалистов строительных компаний, проектировщиков и дизайнеров.

На четыре дня Сибирская строительная неделя объединит около 200 производителей стройматериалов, инженерных систем и оборудования из России, стран СНГ, Европы и Восточной Азии. Среди экспонентов — «Сибирский цемент», Simon, «Система PRO», «Либерит», «Сибирская усадьба», «Проффлекс», «Дюкерхофф», ПСК «Дом Про», Jakko и многие другие.

Экспозиция участников выставки охватит все направления строительства, проектирования и дизайна. Компании представят новинки и разработки в области строительных и отделочных материалов, инженерных систем, фасадов и кровли, ворот и дверей, окон и светопрозрачных конструкций, освещения и электротехники, лифтов и оборудования, а также декора для интерьера.

Например, ожидается, что производственная компания «Либерит» продемонстрирует возможности применения в строительстве стеклофибробетона — прочного и долговечного композиционного материала нового поколения. Компания «КИММ» представит дизайнерские решения в сфере искусственного камня. Итальянская компания Relotti покажет новый ассортимент мягкой мебели класса luxe. Среди новинок испанской компании Simon – минималистические модели выключателей, силовых и мультимедийных розеток, диммеров.

Ключевым событием деловой программы должен стать II Форум дизайнеров и архитекторов Сибири. Это самое крупное дизайн мероприятие в Сибири. Форум делится на четыре больших блока: архитектура, дизайн интерьеров и экстерьеров, комфортная среда и предметный дизайн. Спикеры — эксперты из Германии, Кипра и России. Ожидается, что форум соберет более трех тысяч российских и зарубежных дизайнеров и архитекторов.

Также на форуме пройдет круглый стол «О решении поставленных президентом РФ задач в сфере строительства при реализации национальных проектов» под председательством полномочного представителя президента РФ в СФО Сергея Меняйло. Мероприятие соберет крупнейших застройщиков Сибирского региона.

Ожидается, что выставку посетят более 10 тыс. профессионалов отрасли из регионов Сибири, Дальнего Востока, а также стран СНГ. В 2019 году выставка собрала 7 тыс. посетителей.

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