Бизнес и власть обсудили новые технологии на форуме «Инвестируй в Новосибирск»

Темы взаимоотношений власти и бизнеса, привлечения инвестиций и новых технологий в помощь коммерсантам обсудили участники прошедшего делового форума «Инвестируй в Новосибирск».

Форум прошел 5 декабря в отеле Domina Hotel Novosibirsk. Его организаторами выступили мэрия Новосибирска, региональные отделения «Опоры России» и «Деловой России», а также предпринимательские сообщества города. Одним из самых обсуждаемых вопросов форума стал готовящийся проект «умных остановок», о готовности участия в котором ранее неоднократно заявляли новосибирские предприниматели. Городские власти планируют заключить концессионное соглашение, по которому к планируемому в 2023 году молодежному чемпионату мира по хоккею будут модернизированы 250 павильонов на остановках общественного транспорта. Сейчас мэрия рассматривает два варианта «умных остановок». Первый — базовый, с интерактивным модулем, включающим «тревожную кнопку», бесплатный Wi-Fi, зарядку для телефонов, голосовое управление, сенсорный экран, камеры Full HD и систему видеонаблюдения, а также электронное расписание транспорта. Второй вариант, кроме остановки с «умным блоком», включит крытый павильон для услуг или торговли. Из 250 остановочных павильонов 156 предполагается совместить с павильонами, 94 объекта будут без них. По оценке начальника управления предпринимательства и инвестиционной политики мэрии Новосибирска Максима Леоненко, объем инвестиций в проект будущего концессионера составит более 300 млн рублей.

В ходе форума пожелания новосибирских предпринимателей мэру Новосибирска огласила вице-президент Ассоциации малоформатной торговли, исполнительный директор Новосибирского областного отделения «ОПОРЫ РОССИИ» Наталия Кошелева. «Мы гордимся тем, что Новосибирск — торговый город. У нас развиты все форматы торговли. Но, к сожалению, сложилось так, что сейчас в нашу ассоциацию поступает большое количество обращений от владельцев порядка 500 нестационарных торговых объектов. Вопрос касается реализации проекта «умных остановок». Предприниматели хотели бы участвовать в нем, однако сейчас этого сделать не могут, поскольку формат «умной остановки» подразумевает большую площадь земельного участка», — пояснила Наталия Кошелева. Она добавила, что бизнесмены просят градоначальника провести совещание с представителями бизнес-сообщества, минпромторга и депутатами. Цель разговора, по ее словам, «привести город в порядок, сохранить рабочие места и избежать передела рынка». Мэр Новосибирска Анатолий Локоть с предложением согласился.

«Давайте искать решение. Когда я приезжаю на Карла Маркса после нескольких звонков с жалобами и вижу, что там происходит, особенно на трамвайной остановке — кибитки и развалы палаточные, забросанный окурками перрон. Кибитки — это божье наказание. Это неправильно. Остановки должны быть нормальными и красивыми», — сказал Анатолий Локоть. Мэр напомнил, что ранее в городе разные бизнесмены уже устанавливали «умные остановки», однако это были единичные случаи, не носящие системный характер. «Нужно поплотнее работать и вместе найти выход из ситуации. Мы готовы вместе с вами искать решение. Начнем с департамента, я готов присоединиться, но без митингов — рабочая встреча», — сказал градоначальник.

Кроме обсуждений взаимоотношений предпринимателей и власти для участников делового форума прошли несколько воркшопов и семинаров, рассказывающих о трендах бизнес-образования, правовых аспектах ведения бизнеса, а главное — об использовании современных технологий для цифровизации бизнеса.

Успех цифровизации во многом зависит от готовности власти к партнерству с телеком-операторами, застройщиками, и девелоперами, поскольку та же концепция «умного города» строится на сборе и анализе больших данных и внедрении «умных решений» в городскую инфраструктуру. Среди участников форума — компания МТС, один из телеком-партнеров мэрии и областного правительства, в рамках инвестиционного соглашения с которым оператор развивает цифровую инфраструктуру в регионе. Общий объем вложений с 2018 по 2020 год превышает 3 млрд рублей, на сегодня освоено уже более 2,6 млрд рублей.

На одной из площадок форума эксперты МТС говорили с участниками о таком актуальном сегодня направлении цифровизации, как Big Data, или анализ больших данных. Как рассказал директор департамента по работе с корпоративными клиентами МТС в Новосибирске Константин Примаков, наиболее востребованный продукт Big Data от МТС — геоаналитика.

«С помощью геоаналитики руководитель, финансист или маркетолог сможет быстро получить подробный отчет о подходящих участках для размещения бизнеса с прогнозом выручки и оценкой деятельности конкурентов, — пояснил Константин Примаков. — Анализ геоданных от МТС использует сведения об инфраструктуре города, плотности населения и его доходах, транспортных и пешеходных зонах, коммерческом окружении. В результате создается многослойная карта, на которой можно точно определить удобную локацию для жилого комплекса или прибыльное место для торговой точки. Вы будете знать пол и возраст ваших возможных клиентов, сможете прогнозировать нагрузку на транспортную, коммунальную и энергетическую инфраструктуру, выяснить платежеспособность людей, живущих или работающих в этой локации».

Таким образом, сегодня на основе совершенно легальных методов, без использования персональных данных, оператор может рассказать о клиентах вашего бизнеса или о жителях города больше, чем можно себе представить. Кстати, сам МТС в последнее время строит базовые станции и открывает точки продаж только с привлечением Big Data.

Завершился деловой форум «Инвестируй в Новосибирск» встречей представителей бизнес-сообщества с мэром Анатолием Локтем. Часть вопросов и предложений касалась участия коммерсантов в городских проектах. Бизнесмены Заельцовского района готовы инвестировать в строительство новой набережной, которая свяжет Заельцовский бор с Михайловской набережной, а основатель новосибирской «Школы благородных девиц» Рената Давыдова предложила ввести уроки семейно-нравственных ценностей в новосибирских общеобразовательных школах. Нашлось место в диалоге и высоким технологиям. Создатель маркетинговой студии Red Building Семен Шперлинг поинтересовался перспективами развития в Новосибирске инфраструктуры для электромобилей. «У нас построена первая станция подзарядки. Ее инициаторы предлагают придать ей публичности, проведя официальное открытие. Готового плана пока нет, но очевидно, что жизнь идет вперед… Надо быть готовым к прогрессу и к тому, что тема экологического транспорта будет развиваться. Мы готовы в этом участвовать», — ответил Анатолий Локоть.

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