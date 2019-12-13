В Новосибирске состоялось совещание по вопросу прохождения осенне-зимнего периода 2019/2020 годов в субъектах Сибирского федерального округа. Мероприятие прошло при участии руководителей управлений Ростехнадзора, представителей региональных органов исполнительной власти, крупных энергокомпаний и органов прокуратуры.

В 2019 году количество муниципальных образований, получивших паспорта готовности, увеличилось на 9% по сравнению с прошлым годом и составило 82% — об этом стало известно в ходе видеоконференции по вопросу прохождения осенне-зимнего периода 2019/2020 годов в субъектах Сибирского федерального округа. Совещание провел полномочный представитель президента РФ в СФО Сергей Меняйло.

Тем не менее на территории СФО остаются муниципалитеты, где отмечаются сложности с входом в осенне-зимний отопительный сезон. Так, паспорта готовности к осенне-зимнему периоду (ОЗП) в Иркутской области получили лишь 67% муниципалитетов. В их числе — населенные пункты, пострадавшие от наводнения, которые пока подключены к системе отопления по временным схемам. Сложности с входом в отопительный сезон, по информации участников видеоконференции, также наблюдались в городе Канске Красноярского края, городе Яровом Алтайского края, городе Киселевске Кемеровской области.

Основными причинами отсутствия паспортов готовности у энергокомпаний были названы не проведенные вовремя экспертизы оборудования, а также не прошедший необходимую подготовку персонал.

«Основная задача на предстоящий сезон — обеспечить надежное энергоснабжение как объектов жилищно-коммунального хозяйства, так и жилых домов, — обратился к директорам сетевых компаний Сибирского федерального округа Сергей Меняйло. — У всех энергоснабжающих компаний должны быть в готовности аварийные службы, силы, материальные средства и запасы для ликвидации возникающих чрезвычайных ситуаций».

По словам Сергея Меняйло, в Сибирском федеральном округе есть ряд компаний, на которые возлагаются особые надежды при прохождении ОЗП. По уже сложившейся традиции, в их числе — Сибирская генерирующая компания.

«Будьте готовы действовать не только в зоне своей ответственности, но и на территории других организаций, чтобы в случае невыполнения ими своих обязательства вовремя подстраховать и не допустить серьезных негативных последствий», — обратился полномочный представитель президента в СФО к руководству ООО «Сибирская генерирующая компания» и АО «Региональные электрические сети».

Стоит отметить, что на территории действия Сибирской генерирующей компании паспорта готовности к ОЗП получили все объекты энергоснабжения. В период входа в новый отопительный сезон компания столкнулась с рядом аварий, связанных с высоким износом трубопроводов, но показала техническую готовность оперативно их устранять.

По словам генерального директора СГК Степана Солженицына, общее количество повреждений на трубопроводах в 2019 году уменьшилось по сравнению с предыдущим годом, однако увеличилось число дефектов, сопровождающихся более масштабными отключениями».

Одно из самых крупных отключений в этом году произошло по улице Комсомольской в Кировском районе Новосибирска. Здесь после обнаружения при обходе сетей дефекта под отключение отопления 19 ноября попали жилые дома и социальные объекты. На многих из них для недопущения охлаждения использовались тепловые пушки. В результате слаженной работы специалистов большая часть жилых домов была подключена к системе отопления уже к концу 20 ноября. А 21 ноября отопление было полностью восстановлено на всех объектах. На оперативно-восстановительные работы было привлечено более 100 сотрудников теплосетевого подразделения: 12 оперативных бригад, 29 единиц автомобильной и специальной техники, 20 сотрудников тепловой инспекции.

Основной причиной повреждений теплосетей (86%) в СГК называют внешнюю коррозию, которую усугубляет отсутствие ливневой канализации, что приводит к обводнению почвы, а также прокладку сетей холодного водоснабжения в одних каналах с тепловыми сетями. Наибольшее количество повреждений выявляется на муниципальных теплосетях.

В 2019 году СГК продолжала работы по замене ветхих трубопроводов в городах своего присутствия. Так, в городе Канске Красноярского края удалось переложить 3% сетей, а в таких крупных городах, как Красноярск и Новосибирск, — менее 1%. Потребность во вложениях в реконструкцию магистральных и внутриквартальных теплосетей критической степени износа в Новосибирске составляет, по подсчетам СГК, 14 млрд рублей.

При этом повышение тарифа — не основная мера. Сотрудники компании разработали механизмы повышения вложений в ремонт теплосетей Новосибирска без повышения тарифа, которые уже были представлены областным и городским властям.

По итогам анализа причин аварии на Комсомольской обсуждаются и меры по улучшению теплоснабжения в левобережной зоне Новосибирска. Зона теплоснабжения левого берега едина и включает в себя несколько источников — ТЭЦ-2, ТЭЦ-3, Кировскую районную котельную и котельную Оловокомбината.

Когда происходит крупный дефект на крупном участке магистральной сети, это оказывает влияние на теплоснабжение большого числа домов. В связи с этим СГК предложила городским властям ряд технических решений на 2020 год — в частности, провести техперевооружение и модернизацию внутреннего оборудования нескольких проблемных ЦТП, оснастить теплосети регуляторами, которые поддержат стабильное давление. Решения на этапе обсуждения.

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