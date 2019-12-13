Сбербанк объявил о внедрении безналичной оплаты на горнолыжном подъемнике в популярном горноалтайском курортном комплексе «Манжерок». Новая канатная дорога была запущена в сентябре и теперь купить билеты на нее можно при помощи бесконтактных платежных систем или банковских карт прямо на турникете.
«Манжерок» – всесезонный горнолыжный комплекс, который состоит их двух трасс протяженностью 1 500 метров. Помимо горнолыжных трасс, на территории комплекса функционируют горнолыжная школа, пункт проката горнолыжного оборудования, каток, трасса для беговых лыж, 6 комфортабельных гостиниц и один хостел.
В открытии современного горнолыжного подъемника принял участие президент Сбербанка Герман Греф, который посетил Горный Алтай в рамках своей поездки по Сибири. Запуск подъемника стал важным этапом в программе модернизации горнолыжного курорта, благодаря новому европейскому оборудованию, время подъема на гору Малая Синюха сократилось до 6-8 минут. Еще одним шагом стало обновление системы оплаты – теперь не нужно стоять в очереди в кассу.
«Мы очень рады предложить нашим клиентам, которые посещают курорт «Манжерок» в Республике Алтай, новый, современный и очень быстрый способ оплаты проезда на горнолыжном подъемнике, – прокомментировал заместитель председателя Сибирского банка ПАО «Сбербанк» Максим Волков. – Сезон зимних видов спорта уже начинается, и я надеюсь, что современные технологии сделают отдых еще более комфортным».