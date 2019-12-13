«Сибирский транспортный дом», официально представляющий в Новосибирске Hyundai Truck&bus, стал дилером марки FIAT Professional.

В Новосибирске открылся новый дилер FIAT Professional. Он расположился в автокомплексе «Сибирского транспортного дома» на Мочищенском шоссе. На сегодня в нем размещен салон Hyundai Truck&Bus, дилером которого также является «Сибирский транспортный дом». Учсредителем этой компании по данным ЕГРЮЛ, является Игорь Цимерман.

По данным дистрибьютора марки, центр располагается на двух этажах, имеет собственный шоу-рум и сервисную зону с компьютерной диагностикой и интерактивной приемкой. Пропускная способность, по данным дистрибьютора, составляет 150-200 автомобилей в месяц. Новый сервисный центр сможет обслуживать как новые, так и подержанные автомобили.

Напомним, до 2015 года официальным дилером FIAT Professional в Новосибирске была ГК «МАКС Моторс» Владимира Сафронова. Салон марки располагался на площадке группы компаний на Нижегородской. В 2015 году «МАКС Моторс» решил отказаться от FIAT Professional. Такой исход в группе компаний объясняли тем, что дистрибьютор марки выдвигал требования по строительству полнофункционального салона FIAT Professional по всем стандартам производителя, невзирая на текущие экономические условия и действующие объемы продаж бренда. С учетом ежемесячных продаж в размере 3-5 автомобилей и небольшого сервисного парка автомобилей, «МАКС Моторс» посчитал экономически нецелесообразным дальнейшее партнерство. После этого вплоть до 2018 года дилером являлась возглавляемая Дмитрием Новиковым группа компаний «Альт-Парк». Шоу-рум и сервис марки находился в автокомплексе на Никитина, а после его продажи марка переехала в салон Skoda на Петухова. В 2018 году «Альт-Парк» принял решение прекратить сотрудничество с FIAT Professional в условиях текущей ситуации с маркой.

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