Худрук Новосибирского городского драмтеатра не поверил обещаниям чиновников

Худрук Новосибирского городского драмтеатра Сергей Афанасьев попросил председателя СТД Александра Калягина потребовать официального ответа от властей региона о судьбе учреждения культуры. По словам Афанасьева, никаких подтверждений обещаниям чиновников у него нет.

О ситуации с театром Александр Афанасьев рассказал на прошедшем в Москве Всероссийском театральном форуме Союза театральных деятелей. Как пишет журнал «Театрал», худрук заявил о том, что «говорить о завершении истории с театром пока рано». Напомним, в начале ноября Сергей Афанасьев заявил о намерении покинуть пост. По словам руководителя учреждения культуры, власти за 30-летнюю работу театра так и не смогли решить вопрос с помещением для него. Сейчас театр располагается в подвале, где отсутствуют нормальные условия для зрителей и труппы. Кроме того, труппу теснят коммерсанты. «Арендодатель вдруг решил сократить площадь. Нас фактически лишили зрительского фойе и гардероба, а мы и без этого вынуждены работать в очень стесненных условиях, всего две гримерки, в помещении постоянная духота, маленькая сцена, которая вообще исключает творческую вариативность мышления», — пояснил на форуме СТД Сергей Афанасьев.

После резонанса власти Новосибирской области сообщили о выделении 50 млн рублей на ремонт здания кинотеатра «Пионер», куда предполагается переселить театр. Еще 83 млн рублей на эти же цели готовится выделить федеральный бюджет. По планам, деньги будут выделены в 2020-м, а в 2023-м театр отпразднует новоселье. ««Никаких официальных подтверждений новым обещаниям, что реконструкция выделенного под театр здания кинотеатра «Пионер» будет начата в 2020 году, у меня нет. И на постоянный вопрос в мой адрес, что с театром, отвечаю, что пока ничего», — заявил на форуме Сергей Афанасьев. Он обратился к председателю СТД Александру Калягину с просьбой направить запрос губернатору Новосибирской области, чтобы получить официальный ответ, что в итоге сделано по итогам письма-обращения, которое ранее писал Александр Калягин в связи с ситуацией.

Напомним, в минувшую среду Александр Калягин встретился с президентом РФ Владимиром Путиным. Как сообщает пресс-служба Кремля, руководитель СТД «информировал главу государства об итогах завершающегося Года театра, ситуации в театральном искусстве в целом».

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