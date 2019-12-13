Почему в Красноярске заморожен проект платных парковок?

В Красноярске заморожен проект платных парковок. Предполагается, что впоследствии он все же будет реализован, но с существенными изменениями — силами муниципальных служб и без привлечения сторонних инвесторов. Кроме того, необходимо принять законодательную базу, позволяющую оперативно штрафовать нарушителей.

В Красноярске приостановлен проект по введению платных парковок. 8 декабря истек срок договора с инвестором и оператором этой инициативы — ООО «Инфоком». Парковочными карманами в центре города, организованными для этих целей, теперь можно пользоваться бесплатно. Не все паркоматы отключены, однако провести по ним оплату уже не удастся. В ближайшее время эта аппаратура будет демонтирована и передана на хранение.

Напомним, что проект платных парковок в Красноярске реализовывался с 2015 года. По плану в центре города должны были оборудовать 1500 парковочных мест со стоимостью парковки 30 рублей в час (с 8:00 до 18:00, в остальное время бесплатно). Компания «Инфоком» была привлечена в качестве инвестора. Она взяла на себя обязательства по установке паркоматов, программного обеспечения и запуску автомобилей со специальной системой «Паркон» по выявлению нарушителей. Из собираемых таким образом штрафов 87% должен был получать инвестор, а остальные 13% — перечисляться в бюджет города.

Первоначально сумма инвестиций оценивалась в 71 млн рублей. Позднее стоимость проекта возросла из-за колебаний курса валюты, однако окончательная цифра вложений не обнародовалась.

Проблемы проекта начались вскоре после запуска. Законодательное собрание края долгое время не принимало документов, утверждающих санкции за невнесение оплаты в систему. Когда же это произошло, административные комиссии работали слишком медленно: выписывали около 30 протоколов в день, хотя ежедневно фиксировалось 800–1000 нарушений. По ранее обнародованным данным, за первые три года система получила около 600 тыс. рублей — в 26 раз меньше запланированного. А на последней сессии городского Совета было озвучено, что за последний год от проекта в городской бюджет поступило 44 тыс. рублей.

Тем не менее власти выступают за продолжение политики платных парковок. Как поясняют в пресс-службе департамента городского хозяйства мэрии, проект предполагается перезапустить после того, как «удастся уладить некоторые юридические вопросы на уровне края и Федерации», в частности, речь идет о возможности оперативно выписывать штрафы по факту фото- и видеофиксации. Параметры обновленного проекта пока не определены, но, по имеющейся информации, предполагается реализовывать его силами муниципальных служб, без привлечения сторонних инвесторов и операторов.

Депутат городского Совета Красноярска Сергей Шахматов уверен, что проект платных парковок должен развиваться, однако его формат должен измениться.

«Логика развития таких городов, как Красноярск — и у нас в стране, и за рубежом, — говорит о том, что переход на платную парковку неизбежен. Однако в рамках ранее реализуемого проекта были допущены ошибки, которых впоследствии необходимо будет избежать. Например, это должен быть некоммерческий проект, целью должно быть не извлечение прибыли, а развитие городского пространства. Соответственно, реализацией должен заниматься не частный инвестор, а какое-то из муниципальных подразделений. А вырученные деньги идти не в доход, а на развитие транспортной инфраструктуры. Конечно, была проблема и с законодательной составляющей, которая до конца не решена до сих пор. Поскольку общественное мнение было отрицательно настроено к платной парковке, то и депутатам ЗС приходилось голосовать против. И это один из подводных камней, с которым предстоит работать дальше — объяснить обществу, почему такой проект в его интересах», — полагает муниципальный парламентарий.

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