Главный финансовый документ Красноярского края на 2020 год стал дефицитным

Главный финансовый документ Красноярского края на 2020 год, в отличие от прошлогоднего, стал дефицитным, однако все равно назван одним из лучших за последние годы. Эксперты полагают, что в хороших параметрах есть вклад как региональных властей, так и благоприятной конъюнктуры на мировых рынках.

Бюджет Красноярского края на 2020 год принят в размере 248,6 млрд рублей по доходам и 254,5 млрд рублей по расходам. Решение единогласно принято Законодательным собранием Красноярского края. Дефицит казны составит около 6 млрд рублей, но глава регионального правительства Юрий Лапшин ранее назвал его техническим, поскольку «источники его финансирования понятны». В основном на эти цели будут направлены средства, которые останутся на счетах по итогам 2019 года.

Интересно, что первоначальные бюджеты документа были меньше. Ко второму чтению за счет средств федерального бюджета доходы и расходы возросли на 6,1 млрд рублей.

Одним из приоритетов документа называется реализация национальных проектов и повышение качества жизни людей, а также снижение уровня государственного долга (его в ближайшие годы планируется сократить с 40–45% собственных доходов до 30%). Около 26 млрд рублей запланировано направить на строительство объектов в сферах здравоохранения, образования, спорта, дорожной отрасли, жилищно-коммунального хозяйства.

«Сделан большой акцент на содействие устойчивому развитию муниципальных образований края, в том числе за счет совершенствования системы межбюджетных отношений в крае и передачи отдельных нормативов отчислений от доходов в местные бюджеты», — добавил краевой министр финансов Владимир Бахарь.

А вице-спикер краевого парламента Сергей Попов в ходе сессии назвал документ «одним из лучших бюджетов, принятых Законодательным собранием».

Для сравнения: бюджет-2019 был первоначально принят с доходами в 223,7 млрд рублей, расходами в 237,1 млрд рублей и дефицитом в 13,4 млрд рублей. Однако в ходе дальнейших корректировок его параметры возросли таким образом, что он стал профицитным. Превышение доходов над расходами достигло 6,9 млрд.

По мнению бывшего многолетнего депутата регионального Законодательного собрания (1994–2016 гг.) и экс-председателя краевого Совета народных депутатов (1990–1991 гг.), а ныне советника губернатора Красноярского края Всеволода Севастьянова, бюджет действительно отличают хорошие показатели, однако за этим стоит не только работа органов власти, но и благоприятная конъюнктура цен на мировых рынках.

«Когда говорят, что это лучший бюджет за последнее время, с этим согласиться можно. Но в то же время надо понимать, что это во многом стечение обстоятельств. Этому мы обязаны дополнительным платежам от «Норильского никеля», которые стали возможны в том числе благодаря мировым ценам на палладий. Конечно, есть и влияние интенсификации работы краевой власти с финансово-промышленными группами. «РУСАЛ» переводит главный офис в Красноярск, а с ним, скорее всего, и налоговые платежи. Растут проекты «Роснефти». В перспективе и освоение новых месторождений, той же Юрубчено-Тохомской зоны. Поэтому, несмотря на названный фактор неопределенности, зависимость от мировых цен, я полагаю, что с этим бюджетом мы все же вышли на определенную платформу, от которой будем отталкиваться в дальнейшем развитии края», — рассуждает Севастьянов.

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