Компания «Новотелеком», входящая в состав «ЭР-Телеком Холдинга», анонсировала читку документальной пьесы, основанной на настоящих историях реальных людей. Оператор выслушал рассказы председателей ТСЖ и советов домов о жизни, работе, трудностях и радостях, чтобы поделиться ими с новосибирцами.

«Как часто вы посещаете собрания собственников вашего дома? Вчитываетесь ли в объявления на дверях подъезда? Кто для вас старший по дому — незнакомец, который раз в месяц собирает подписи на что-то непонятное, или хранитель двора, блюститель порядка и борец с произволом муниципальных служб? У каждого своя история. «Электронный город» выслушал рассказы председателей ТСЖ и советов домов о жизни, работе, трудностях и радостях, чтобы поделиться ими с новосибирцами в формате вербатим — документальной пьесы, основанной на настоящих историях реальных людей», — говорится в анонсе оператора.

По данным «Новотелекома», в читке пьесы принимают участие известные новосибирские артисты — Ирина Ефимова (НГДТ), Ирина Камынина («Глобус»), Наталья Немцева («Старый дом»), Дарья Тропезникова («Первый театр») и Денис Казанцев («Красный факел»). Постановщик читки — режиссер Константин Колесник. Вход свободный. Читка пьесы пройдет 23 декабря в 19:00 в лектории «Поток».

Напомним, что компания «Новотелеком» (работает в Новосибирске под брендами «Электронный город», «Дом.ru») за последние годы осуществила несколько знаковых M&A-сделок на региональном рынке домофонов, став одним из крупнейших игроков в этой сфере. Ранее оператор записал альбом электронной музыки с помощью звуков с домофона. 21 сентября презентация альбома состоялось в новосибирском баре The Rooks. В роли диджея выступил «умный» домофон «Электронного города» (компания «Новотелеком»), который смешал музыку, звуки и голоса новосибирцев в безумный электронный коктейль. Ранее компания также устраивала профессиональную фотосъемку на «Умный домофон», результаты которой презентовал на выставке в ТРЦ «МЕГА-Новосибирск». Юные новосибирцы в возрасте от 1,5 до 10 лет стали первыми в мире фотомоделями, которых снимали не на обычный фотоаппарат, а на работающий домофон. Для создания коллажей с разными детскими эмоциями было отсмотрено 120 000 кадров, из которых было отобрано 1000 лучших.

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