Власти Новокузнецка договорились с компанией «Россети Сибирь» о создании в городе сети зарядных станций для электрокаров.

«К реализации программы по установке заправочных станций для электромобилей мы приступим совместно с компанией «Россети Сибирь» уже в ближайшее время. Сначала планируется установить три заправочные станции, которые будут располагаться преимущественно у торговых центров и во дворах жилых микрорайонов. А в дальнейшем планируется расширение зарядной инфраструктуры города до 20 станций, в том числе установку «быстрых» зарядных станций», — рассказал журналистам мэр города Сергей Кузнецов.

Как отметил советник генерального директора дочерней компании «Россети» – ПАО «Федеральный испытательный центр» Армен Сафарян, федеральный энергохолдинг планирует до 2024 года реализовать масштабную программу по развитию зарядной инфраструктуры для электромобилей. Она предусматривает несколько проектов, в том числе «Энергия города», в который войдут и Кемерово с Новокузнецком.

Кроме того, «Россети Сибирь» предложили муниципалитету рассмотреть возможность установки в городе «умных» опор освещения. Предполагается, что такая опора будет являться «высокотехнологичным хабом» с обширным функционалом: от контроля дорожной ситуации и порядка до обеспечения оповещения населения и зарядки электромобилей, сообщает пресс-служба компании.

Производство таких опор планируется создать в Новокузнецке. После успешного запуска проект можно будет тиражировать и в других городах Кузбасса.

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