Электросети требуют умного подхода

В феврале 2020 года правительство России должно представить обновленную стратегию развития электросетевого комплекса страны. Одна из ключевых задач, которую должна решить стратегия, — это снижение тарифов на передачу электроэнергии.

По данным ТАСС, вице-премьер Дмитрий Козак, курирующий отрасль, в целом одобрил предложения Минэнерго по консолидации сетевого комплекса, формированию долгосрочных тарифов и ряд других инициатив, которые должны привести к нужному результату.

Кто в лес, кто по дрова

15 лет назад реформа электроэнергетики виделась прогрессивным шагом: будет разрушена монополия, возникнет конкуренция хозяйствующих субъектов, и все это в конечном итоге пойдет на пользу потребителю. На практике же когда-то монолитная отрасль разделилась на три – генерацию, сети и сбыт, внутри каждой из них возникло множество компаний разной величины, налаженные экономические и информационные связи пришлось выстраивать заново, а конкурентная среда, по большому счету так и не появилась.

По мнению главы комитета по энергетике Государственной думы РФ Павла Завального, приватизацию электросетевого комплекса, который относится к естественным монополиям, стоит считать спорным решением. Это объясняется тем, что из-за нее выросло количество бесхозных сетей, уровень потерь электроэнергии, и в целом снизилась управляемость и эффективность функционирования сложнейшей системы.

Сейчас на территории Сибирского федерального округа только в сетевом комплексе работают порядка 270 организаций разных форм собственности и подчинения: муниципальные, региональные, частные, межрегиональные, федеральные… Формально конкуренция налицо, на практике же небольшие сетевые компании, особенно в статусе муниципальных предприятий, катастрофически проигрывают борьбу за потребителя.

Не все справляются со своей основной задачей – обеспечить бесперебойное электроснабжение. В среднем по России, по данным Минэнерго, износ распредсетей составляет порядка 70%. С одной стороны, это расчетная бухгалтерская величина, учитывающая срок службы сетей и оборудования, а значит, как бы есть надежда, что, возможно, реальное состояние сетей немного лучше. С другой стороны, статистика дает усредненные данные, и это значит, что, к примеру, недавно построенная подстанция имеет износ 5 %, а протянутая в 60-х годах линия электропередачи – может и все 100%.

Работа сетевых организаций в Сибири не раз становилась предметом обсуждений на совещаниях разного уровня. Стабильность энергоснабжения в регионе со сложными климатическими условиями – это важная социальная задача, а не только экономическая, регулярно повторяет полпред президента в СФО Сергей Меняйло.

«Основная задача сетевых организаций — обеспечить надежное, качественное и доступное энергоснабжение потребителей, для этого требуется развитие, модернизация и эффективная организация сетевой инфраструктуры, внедрение современных цифровых технологий, — заявляет полпред. — В крупных сетевых организациях время ликвидации аварийных ситуаций значительно меньше, чем в небольших компаниях, которые не готовы к проведению аварийно-восстановительных работ, многие с трудом получают паспорта готовности к работе в осенне-зимний период. Такие организации не подготовлены к возможным чрезвычайным ситуациям и не способны их предотвратить».

Вопрос о качестве подготовки к отопительному сезону не раз поднимался в правительстве РФ. Так, в преддверии получения паспорта готовности министр энергетики РФ Александр Новак приводил пример одной иркутской компании, которая ранее подверглась критике Сергея Меняйло после наводнения в Иркутской области. Так, во время выездных мероприятий министерством были зафиксированы существенные недостатки эксплуатации в «Облкоммунэнерго». Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на Новака. Причем речь идет о второй по величине электросетевой компании региона, которая обслуживает пострадавшие от наводнения территории.

Выживает крупнейший

Небольшие ресурсоснабжающие организации «умирают» регулярно, констатирует вице-спикер Законодательного собрания Красноярского края Алексей Кулеш. По его словам, ресурсоснабжающие организации закупают топливо на бирже, электричество тоже торгуется на открытом рынке, и цена этих ресурсов привязана не только к российским реалиям. Все это толкает цены вверх и добивает экономику в малых городах. «Вариантов два: «отпустить» тариф, и это приведет к банкротству домохозяйств, либо сдерживать его всеми силами, тогда обанкротятся РСО, что случается чаще, раз в три-четыре года. На их место приходят новые РСО с экономически обоснованным тарифом, который существенно выше. А потом и его начинают сдерживать. Это плохая практика”, — отмечает Алексей Кулеш.

При таких исходных показателях привлечь инвестиции в отрасль довольно сложно. Сергей Меняйло видит возможность обеспечить надежность энергоснабжения и сохранить приемлемый для экономики и населения уровень затрат на ресурсы в консолидации сетевых активов вокруг более крупных, устойчивых и технологичных компаний.

Затраты приводят к эталону

Отчасти проблемы сетевых компаний заключаются в их «срединном» положении: сеть должна принять у генерации некоторый объем электроэнергии и передать его конечному потребителю с учетом некоторых нормативных потерь, связанных с протяженностью сети. То, что потерялось сверх установленной нормы, – убытки сетевой компании. Уровень потерь зависит и от состояния сети, и от поведения потребителей – проще говоря, воруют. Чтобы бороться и с технологиями, и с народной смекалкой, нужны деньги: капремонт или модернизация, применение проводов, исключающих возможность несанкционированного отбора электроэнергии, установка приборов учета и интеллектуальных систем управления, которые позволяют вовремя заметить технологический сбой и быстро его устранить, — все это требует средств. А кто заплатит?

До недавнего времени в России главным принципом тарифообразования был «затраты плюс», то есть, компания имела право заложить в расчет все свои расходы, и чем они больше, тем выше тариф. Если в результате проведенной модернизации расходы снизились, региональный регулятор снизит и тариф. Добавим в уравнение условие о пересмотре стоимости ресурса раз в год и получим очевидный ответ: средства, вложенные в модернизацию сетей с высоким износом, не окупятся за год, а значит, стимула инвестировать – никакого.

Энергетики неоднократно говорили и о роли региональной политики в тарифном регулировании, в итоге их услышал и президент России Владимир Путин, отметив на одном из заседаний комиссии по ТЭК, что «в отдельных субъектах сложилась практика продавливания необоснованного роста тарифов. В итоге вырученные средства идут не на развитие региональной энергетики, а, соответственно, в карман конкретным лицам, близким к тем, кто принимает решения подобного рода».

Разница в установленных регулирующим органом расходах территориальных сетевых организаций может достигать в отдельных территориях Сибири 200-300%, причем далеко не всегда в пользу крупных игроков, которые управляют системной сетью – речь в первую очередь об МРСК Сибири, крупнейшем в СФО операторе распределительных сетей. Стоит отметить, что принципы тарифного регулирования меняются, начинают работать так называемые регуляторные соглашения, которые позволяют зафиксировать тариф на 10 лет на уровне, достаточном для возврата инвестиций. Федеральная антимонопольная служба внедряет и метод эталонных затрат — его суть понятна из названия. Все это призвано «привести в чувство» неэффективные компании и заставить их поработать над своей экономикой, а также привлечь средства на развитие сетевого хозяйства.

Тарифы можно сдержать

Одним из первых результатов введения новой тарифной политики можно считать четыре долгосрочных контракта (те самые регуляторные соглашения), которые подписала «Россети Сибирь» с администрациями четырех регионов. Можно сказать, что в них по сути закреплены тарифы: определены понятные и прозрачные условия по регулированию деятельности филиалов на долгосрочную перспективу, закреплены обязательства и ответственность региона и энергокомпании. В десятилетних договорах подробно прописаны суммы вложений в конкретные мероприятия по годам, с 2019 по 2028, и что не менее важно, зафиксирован перечень мероприятий – инвестиционных или текущих – и объемы средств, которые будут выделена из прибыли компании. Например, в развитие сетевой инфраструктуры Республики Бурятия «Россети Сибирь» готова вложить более 4,5 миллиардов рублей, Омской области – почти 8 миллиардов, почти 12,5 миллиардов – объем инвестиций в сети Алтайского края и 18 миллиардов в распределительную инфраструктуру Кузбасса: надежность энергоснабжения промышленных предприятий и шахт для региона – без преувеличения вопрос жизни и смерти.

Предмет нынешней дискуссии в профессиональном сообществе – возможности выравнивания тарифной нагрузки на разные категории потребителей, в том числе и снижения стоимости электроэнергии для абонентов, подключенных к распределительным сетям, это малый и средний бизнес, сельхозпроизводители, бюджетные организации. Суть идеи в том, чтобы сбалансировать имеющуюся мощность и реальное потребление: допустим, предприятие зарезервировало за собой 100 мегаватт электроэнергии, а реально использует только пятую часть. Сетевая организация не имеет права отдать «лишнюю» мощность кому-то то еще, и чтобы обеспечить возможность техприсоединения, строит новые подстанции и сети. Это требует времени и значительных средств, не каждый бизнес может себе позволить платить миллионы в то время как в реальности сетевое оборудование недозагружено, значительные средства всех потребителей тратятся на поддержание работоспособности этого незагруженного оборудования.

Минэнерго рассматривает возможность введения платы за зарезервированную, но неиспользуемую мощность, это, по мнению специалистов, заставит крупных потребителей отказаться от излишков, а сетевым компаниям позволит снизить затраты на строительство и обслуживание сетей и оборудования. В результате стоимость электроэнергии в среднем по стране может снизиться на 6%.

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