Международная авиационная федерация разрешила в 2020 году провести чемпионат мира по парашютному спорту в Кузбассе.

Напомним, что 9 декабря исполком Всемирного антидопингового агентства (WADA) принял решение, лишающее Россию права на 4 года выступать на олимпиадах и принимать мировые состязания. Несмотря на решение WADA, главная организация для авиационных спортсменов одобрило проведение международных состязаний по парашютному спорту.

«Международной авиационной федерацией (FAI), а позже международной парашютной комиссией было принято решение: мероприятия, право проведения которых уже передано России, не попадают под санкции, — прокомментировал президент Федерации парашютного спорта России Андрей Барабаш. — Одно можно сказать с полной уверенностью: в следующем году Россия, Кузбасс станет столицей парашютного спорта мира».

Также по сообщению пресс-службы Федерации парашютного спорта РФ, главная для парашютистов и вообще всех авиационных спортсменов организация — FAI — Международная авиационная федерация направила всем ее странам-членам официальное письмо. Согласно этому решению, чемпионат мира по парашютному спорту пройдет в назначенное время в Кузбассе.

Мероприятие состоится в августе 2020 года в Кемеровской области.

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