С 24 декабря авиакомпания «Уральские авиалинии» регулярный авиарейс из Иркутска в Бангкок (Таиланд). На направлении будет летать Airbus А320.

Полеты будут выполняться два раза в неделю (вторник, четверг) и продлятся до конца марта 2020 года.

Согласно сайту перевозчика, с середины января стоимость авиабилета составит от 12 тысяч рублей в одну сторону. В настоящее время прямые авиарейсы Иркутск-Бангкок выполняет также компания S7.

«Уральские авиалинии» входят в топ-5 российских авиакомпаний по объему перевозок, базируются в московском «Домодедово», екатеринбургском «Кольцово» и петербургском «Пулково».

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