В этом году новосибирское предприятие «Сибсельмаш» отмечает свое 90-летие. Сегодня от былого величия завода мало что осталось. Но живы люди, которые помнят, как гремела его слава. Депутаты Совета депутатов Новосибирска, избранные от левобережных районов города, организовали для них праздник, который прошел под девизом «Встреча старых друзей».

Как рассказал «Континенту Сибирь» один из инициаторов чествования работников градообразующего в свое время предприятия левобережья председатель постоянной комиссии Совета депутатов города Новосибирска по социальной политике и образованию Николай Тямин, юбилей «Сибсельмаша» стал лишь поводом, чтобы собрать ветеранов завода, тех, кто работал в цехах. «Мы не случайно проводим это мероприятие под девизом «Встреча старых друзей», в ДК «Металлист» сегодня собрались люди, которые не видели друг друга более 15 лет», — отметил депутат.

Поздравить коллектив экс-гиганта советской индустрии приехали заместитель губернатора Новосибирской области Сергей Сёмка, руководитель администрации Ленинского района Новосибирска Александр Гриб, депутаты Законодательного собрания Новосибирской области и Совета депутатов города Новосибирска.

Инициаторами встречи рабочего коллектива завода стали депутаты горсовета Николай Тямин, Андрей Аникин, Дмитрий Червов и депутат Законодательного собрания Виктор Кушнир. Судьба почти всех из них так или иначе связана с «Сибсельмашем». По словам депутата горсовета Андрея Аникина, чемпиона мира по карате, все его детство прошло в спортивном клубе «Обь», принадлежавшем предприятию. Больше пяти лет связывают «Сибсельмаш» и Николая Тямина.

А депутат Законодательного собрания Виктор Кушнир, проработавший много лет на этом заводе, сегодня в том числе возглавляет предприятие «Сибиар-Спецтехника», на котором бывшие рабочие «Сибсельмаша» выпускают машины и оборудование для сельского хозяйства.

Депутат горсовета Дмитрий Червов рассказал «Континенту Сибирь», что после того как они с коллегами приняли решение собрать сибсельмашевцев, каждый из них на своем округе расклеил объявления. И уже на следующий день телефон разрывался от звонков. «По нашему заказу были изготовлены юбилейные нагрудные знаки. Каждый гость вечера получил из рук депутатов этот знак и небольшой сувенир на память», — сообщил депутат.

«Я видел невероятные эмоции на лицах людей, которые встретили на нашем вечере своих давних знакомых, с кем проработали бок о бок не один год. Они рассказывали друг другу о себе, о своих детях и внуках. Тут же делились радостью и проблемами. Именно для этого мы и организовали это мероприятие», — поделился впечатлениями с «Континентом Сибирь» Андрей Аникин.

«Сибсельмаш» был основан 16 декабря 1929 года как завод по выпуску сельхозтехники в Новосибирске. В мае 1930-го были заложены фундаменты первых цехов, здания заводоуправления, школы фабрично-заводского ученичества и жилых корпусов. А к августу 1931 года на заводе собрали первый комбайн.

В период Великой Отечественной войны комбинат являлся самым крупным предприятием Наркомата боеприпасов СССР, производившим широкую номенклатуру боеприпасов. Завод теперь именовался комбинатом-179. Его площадка оказалась самой подготовленной в стране для приема эвакуированных заводов. За годы войны комбинат выпустил и направил на фронт 48 млн снарядов. Был награжден орденами Ленина, Отечественной войны I степени. В послевоенные годы комбинат производил широкую номенклатуру боеприпасов, военной техники, прицепных и навесных почвообрабатывающих сельскохозяйственных машин и товаров народного потребления. За успешное выполнение пятилетнего плана (1965–1970) и организацию производства новой техники завод награжден орденом Октябрьской Революции (1970). Четыре работника предприятия стали лауреатами Государственной премии СССР, два — лауреатами Государственной премии РСФСР. В 1960–1980 гг. завод экспортировал сельскохозяйственные машины в 35 зарубежных стран, в 1990-е гг. — сеялки в Монголию.

Большое внимание на предприятии уделяли заботе о людях. Завод строил жилье и школы, санатории и спортивные клубы. На «Сибсельмаше» регулярно проходили смотры и конкурсы художественной самодеятельности, спартакиады, в которых участвовали до 2000 человек. Команда по хоккею с мячом «Сибсельмаш» становилась чемпионом России, а одноименная детско-юношеская школа признавалась лучшей в стране. Спортивный клуб «Обь» готовил десятки чемпионов и мастеров спорта.

Как подчеркнул в разговоре с изданием председатель Совета депутатов Дмитрий Асанцев, люди, собравшиеся в зале, заслуживают того, чтобы новосибирцы помнили о том трудовом подвиге, который совершили заводчане и в мирное время, и в годы Великой Отечественной войны.

«Вы ковали славу промышленного гиганта Сибири. И это не пафосные слова. «Сибсельмаш» был мощнейшим предприятием, на котором работало 20 тысяч человек. С 1960 года завод выпустил более полутора миллионов сеялок. Я уже не говорю о боеприпасах. Вы, сидящие в зале, принимали в этом самое живое участие», — сказал, поздравляя ветеранов завода со сцены, председатель Совета депутатов.

А Владимир Шумилов, экс-заместитель мэра Новосибирска, также выходец из «Сибсельмаша», предложил ветеранам предприятия ходатайствовать, чтобы улицу Станционную переименовали в проспект «Сибсельмаша». По его словам, это навсегда вписало бы славную историю завода в историю Новосибирска.

«Мы организовали для ветеранов концерт, пригласили народные коллективы, составили программу, чтобы люди вспомнили свою молодость, чтобы почувствовали, что их заслуги не забыты. Надеюсь, что хорошее настроение, которое мы постарались создать заводчанам, сохранится как можно дольше», — отметил Николай Тямин. Депутат пообещал, что такие встречи теперь станут регулярными. «Мы не будем расставаться. Вы — история нашего района, нашего города. Вы те люди, которым безмерно будет благодарно следующее поколение, хотя наши дети еще это не осознают. Ваши внуки будет изучать историю города по учебникам, в которых будет глава о «Сибсельмаше» — заводе, благодаря которому рос и развивался Новосибирск», — заверил ветеранов депутат.

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