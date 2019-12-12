Новосибирский государственный технический университет (НГТУ) начал строительство собственного экспериментально-технологического центра.

На площадке центра будут проводить научные исследования мирового уровня, а также отработки новых технологий, созданных сотрудниками университета. По прогнозам руководства института, проект должен увеличить доход вуза до 700 млн рублей. Минобрнауки России выделило на создание центра 230 млн рублей.

Он расположится на базе одного из корпусов НГТУ, после реконструкции которого здание увеличится на три пролета и станет 5-тиэтажным. Пространство займут лаборатории и исследовательское оборудование. Кроме того, на площадке планируется разместить современный вычислительный центр, центр прототипирования, научно-образовательный цент «Нанотехнологии» и центр коллективного пользования.

Ввод в эксплуатацию здания экспериментально-производственного комплекса НГТУ позволит увеличить объемы заказов на научные исследования почти в два раза, в том числе в интересах оборонно-промышленного комплекса, космической и авиационной техники. Строительство комплекса должно быть завершено до конца 2020 года.

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