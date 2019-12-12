Рудничный районный суд Кемерова обязал собственников ТЦ «Зимняя вишня» выплатить 118 млн рублей родственникам погибших при пожаре в торговом центре.

9, 10 и 11 декабря Рудничный районный суд города Кемерово огласил решения по 30 искам, в которых обязал собственников ТЦ «Зимняя вишня» выплатить потерпевшим компенсацию в размере 118 млн рублей. На рассмотрении находятся еще несколько дел.

Как рассказала адвокат общественного центра помощи пострадавшим Ирина Фаст, это первое взыскание такого масштаба в рамках Градостроительного кодекса России. На основании ГК РФ собственник здания, допустивший нарушения требований безопасности при его эксплуатации, обязан выплачивать пострадавшим фиксированные суммы компенсаций, помимо и сверх возмещения материального и морального вреда. Размер таких компенсаций — от 1 млн рублей (вред здоровью) до 3 млн рублей (смерть).

Ирина Фаст добавила, что выплаты по результатам гражданских дел, рассмотренных Рудничным судом, могут быть произведены уже через месяц после вступления решений в силу.

Напомним, что при пожаре в ТЦ «Зимняя вишня» погибли 60 человек, многие из них — дети. Возгорание началось днем 25 марта, потушить здание удалось только на следующий день.

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