Покупателю имущества новосибирского «118 Арсенала» предложили его разминировать

ФАС приостановила продажу имущественного комплекса банкротящейся новосибирской компании «118 Арсенал». Как выяснилось, на территории предприятия зарыты снаряды.

Торги по имущественному комплексу находящегося в ведении минобороны РФ ООО «118 Арсенал», расположенного в Калининском районе Новосибирска были объявлены в конце ноября текущего года. Предприятие потребовало признать его несостоятельным еще осенью 2015 года, с того времени в рамках конкурсного производства распродается его имущество. В очередных торгах были выставлены кузница, столярный цех и другое движимое имущество. Особенностью тендера являлось то, что, территория предприятия оказалась заминированной. «При инвентаризации установлено нахождение на территории боеприпасов с термообработкой, а в месте расположения объектов недвижимости захоронение боеприпасов в снаряженном состоянии», — говорится в сообщении арбитражного управляющего Вадима Васильева. Таким образом, претенденту на имущество «118 Арсенала» было нужно иметь договор на разминирование территории и утилизацию боеприпасов, а также обеспечить безопасность объекта на время этих процедур.

Условия тендера, на которые им пожаловался оставшийся неизвестным заявитель, не одобрили анитимонопольщики – в УФАС по Новосибирской области приняли решение о приостановке конкурсных процедур до рассмотрения жалобы. По мнению контролирующего органа, в объявлении не указано, сколько именно боеприпасов и на какой именно площади зарыто на территории предприятия. Эта информация влияет на сроки выполнения работ, а ее отсутствие ограничивает конкуренцию. Жалоба заявителя будет рассмотрена УФАС 13 декабря.

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