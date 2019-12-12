В рамках нацпроекта в Сибирском федеральном округе будет работать инновационная передвижная лаборатория для мониторинга качества воздуха.

В ходе национального проекта «Экология» с помощью эколаборатории Росприроднадзор сможет быстрее получать объективные данные, находить источники вреда природе и принимать меры по их ликвидации.

«В Сибирский федеральный округ доставлена новая передвижная лаборатория. В СФО находятся пять из 12 городов, где реализуется федеральный проект «Чистый воздух». Это Братск, Новокузнецк, Омск, Красноярск и Норильск. Мы планируем, что посты ПЭП-1-1М постепенно появятся во всех регионах. Оборудование передвижных лабораторий способно фиксировать концентрацию 27 основных загрязняющих веществ в воздухе», — приводятся в сообщении пресс-службы Росприроднадзора слова главы ведомства Светланы Радионовой.

Нацпроект «Экология» рассчитан до 2024 года включительно и состоит из 11 подразделов, в том числе «Чистый воздух». В рамках этого федерального проекта планируется снизить уровень загрязняющих выбросов как минимум на 20% в 12 промышленных городах.

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