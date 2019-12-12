Четыре аварийных дома на ул. Марии Ульяновой в Первомайском районе Новосибирска будут расселены по программе развития застроенных территорий (РЗТ).

Застройщиком является ООО «Дом солнца». Договор о развитии застроенной территории общей площадью 1,08 га в Первомайском районе, в границах улиц Марии Ульяновой и Красного Факела (со сносом аварийных домов) был заключен с компанией в апреле 2019 года. Мэр Анатолий Локоть побывал на площадке.

«Здесь, в центре Первомайского района, на улице Марии Ульяновой по программе РЗТ будет расселено четыре дома, построенных еще в 40-х годах прошлого столетия. Два дома уже расселила строительная организация, остальные два дома расселят в следующем году. Этим будет заниматься мэрия. Причем без использования федеральных средств, в рамках региональной программы, – отметил мэр Анатолий Локоть. – Всего в Первомайке более 60 домов, требующих расселения. Этот вопрос также актуален для Центрального округа, Октябрьского, Заельцовского и Ленинского районов».

Застройщик планирует построить 4-подъездный дом разной этажности, огородить и благоустроить дворовую территорию, обустроить парковку, а также спортивную и детскую площадки. При расселении будут учитываться пожелания собственников – в каком районе они бы хотели проживать.

Всего в Новосибирске аварийных домов, требующих сноса, насчитывается более 360, сообщает пресс-служба администрации. По словам заместителя мэра – начальника департамента строительства и архитектуры мэрии Алексея Кондратьева, программа РЗТ в Новосибирске работает с 2013 года. За это время реализовано 23 договора о развитии застроенных территорий, из них 17 сегодня находятся в стадии исполнения. За счет потенциала строительных компаний удалось расселить 59 домов. Стоимость расселения одного дома в среднем – 30 млн рублей. Таким образом в процесс расселения привлечено 1 млрд 800 млн рублей внебюджетных средств.

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