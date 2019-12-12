С начала года сумма таможенных платежей за ввезенные на территорию СФО международные почтовые отправления выросла на 80 % и составила почти 8 млн рублей.

В 2018 объем средств был на уровне 4 млн 454 тысяч рублей. «Данный рост суммы таможенных платежей, перечисленных в федеральный бюджет в результате таможенного оформления товаров, прибывших в международных почтовых отправлениях, объясняется не только снижением с 1 января 2019 года необлагаемой нормы беспошлинного ввоза товаров, прибывших в адрес физического лица в течение одного календарного месяца, но и использованием таможенными органами информационных технологий при совершении таможенных операций, в том числе в части уплаты таможенных платежей», – пояснил начальник службы федеральных таможенных доходов Сибирского таможенного управления Дмитрий Колыханов.

По сообщению пресс-службы Сибирского таможенного управления, в 2020 году нормы беспошлинного ввоза товаров в международных почтовых отправлениях (МПО) изменятся — стоимость не должна превышать сумму, эквивалентную 200 евро, и (или) вес брутто посылки – 31 кг. В случае превышения нормы необходимо будет заплатить 15% от стоимости, но не менее 2 евро за 1 кг веса МПО.

«В международных почтовых отправлениях запрещается пересылать алкогольную продукцию, любые виды табачных изделий и курительных смесей, оружие, растения и их семена, драгоценные камни, скоропортящуюся продукцию и прочее», — сказано в сообщении.

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