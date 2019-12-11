Проект бюджета региона на 2020 год готов ко второму чтению. Расходы на социально значимые направления увеличатся почти на 4,3 млрд рублей.

Предполагается удвоить финансирование программы по обеспечению жителей чистой питьевой водой (увеличение финансирования составило 200 млн рублей), на 50 млн рублей увеличить финансирование обеспечения жильем детей-сирот, направить порядка 350 млн рублей на заработные платы работникам бюджетной сферы, а также выделить 398 млн рублей на цифровизацию школ, сообщает пресс-служба правительства.

«Удалось учесть все решения по проекту федерального бюджета в части предоставления нашему региону межбюджетных трансфертов, уточнить ресурсы региона для полного выполнения условий софинансирования с федеральным бюджетом по совместно реализуемым направлениям, а также решить другие задачи. Все тактические задачи были реализованы и обобщены на площадке законодательного собрания Новосибирской области», — прокомментировал в ходе пресс-конференции министр финансов и налоговой политики Виталий Голубенко.

Кроме того, принято решение направить дополнительно 210 млн рублей на благоустройство придомовых территорий многоквартирных домов, а также 50 млн рублей – на благоустройство Затулинского дисперсного парка города.

Министр обозначил основные параметры бюджета региона на 2020 год: доходы составят свыше 176 млрд рублей, расходы – более 181 млрд рублей, дефицит – порядка 5,5 млрд рублей. Доля федеральных средств в бюджете региона в следующем году составит порядка 37 млрд рублей.

Документ прошел все необходимые стадии предварительного публичного обсуждения, в том числе рассмотрение на заседании правительства Новосибирской области, публичные слушания, рассмотрение в комитетах заксобрания региона. Он был одобрен и будет рассмотрен во втором чтении.

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