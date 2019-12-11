В 2020 году новосибирские власти выделят из областного бюджета 50 млн рублей. Средства пойдут на ремонт будущего здания театра Сергея Афанасьева.

Напомним, что в ноябре этого года худрук новосибирского драмтеатра Сергей Афанасьев выразил намерение покинуть пост. Сам театр мог прекратить свое существование. Причина была в отсутствии нормальных условий для работы труппы и функционирования самого здания культучреждения. После встречи с губернатором Новосибирской области Андреем Травниковым глава драмтеатра забрал заявление об увольнении.

«Из областного бюджета мы планируем 50 млн рублей (на 2020 год) выделить. Федеральный бюджет 83 млн рублей в соответствии с распоряжением правительства определяет (на реконструкцию здания для размещения театра), просто не на 2020, а, по-моему, либо на 2021-й, либо на 2022 год», — сказал в ходе пресс-конференции министр финансов и налоговой политики Новосибирской области Виталий Голубенко. Министр добавил, что федеральное финансирование могут перенести на 2021 год при условии высокого темпа ремонтных работ на объекте.

Ранее «Континент Сибирь» писал, что в 2020 году региональный бюджет готов выделить на реконструкцию здания НГДТ (бывший кинотеатр «Пионер») 82 млн рублей. Об этом на своей странице в Facebook написала депутат госдумы РФ Вера Ганзя. Также в сообщении депутата сказано, что процент финансирования федерального, запланированного на 2020 год, составит 50%.

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