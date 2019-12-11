В администрации новосибирского парка прошли обыски

В среду в администрации муниципального бюджетного учреждения ПКиО «Сосновый бор» в Калининском районе Новосибирска прошли обыски.

Информацию о следственно-оперативных действиях «Континенту Сибирь» подтвердили в ГУ МВД России по Новосибирской области, не уточнив при этом, с чем связан интерес силовых структур к администрации парка. В приемной парка общаться с журналистом категорически отказались, предложив выяснять обстоятельства обысков в мэрии Новосибирска. В пресс-центре мэрии сообщили, что городские власти «оказывают помощь следствию», также не уточнив причины визита силовиков в бюджетное учреждение.

Парк культуры и отдыха «Сосновый бор» работает с 1976 года. В июне 2017 года администрацию парка возглавил Александр Гольман, сменивший на этом посту Вячеслава Гапоненко. Александр Гольман также является учредителем ТОО «Башня», зарегистрированного на улице Ватутина, и компании «Иннстройтех». Ранее Александр Гольман также работал директором Центрального парка Новосибирска и главным инженером Заельцовского парка.

ВКонтакте Редакция «КС» открыта для ваших новостей. Присылайте свои сообщения в любое время на почту news@ksonline.ru или через наши группы в Facebook

Подписывайтесь на канал «Континент Сибирь» в Telegram , чтобы первыми узнавать о ключевых событиях в деловых и властных кругах региона.