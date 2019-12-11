Законодательное собрание Кузбасса в окончательном чтении приняло проект закона о региональном бюджете на 2020 год. Дефицит составил 13,6%.

«Параметры областного бюджета на 2020 год: доходы — 154,61 млрд рублей, расходы — 171,329 млрд рублей, дефицит без учета безвозмездных поступлений — 16,719 млрд рублей (13,6%)», — говорится в документе. Председатель комитета по вопросам бюджета, налоговой политики и финансов заксобрания Сергей Ващенко уточнил журналистам, что дефицит бюджета будет погашен за счет накопленных ранее резервов областной казны.

«В целом доходы областного бюджета увеличиваются на более чем 8 млрд рублей (за счет межбюджетных трансфертов), расходы наращиваются на 11,8 млрд рублей, соответственно, увеличивается дефицит (до 13,6%). Дефицит существенный, безусловно, но источники для его погашения уже есть сейчас. Это остатки средств областного бюджета, резервы, которые были сформированы благодаря сдержанной бюджетной политике, по нашим оценкам, не придется прибегать даже к каким-то внешним заимствованиям», — пояснил Сергей Ващенко.

В своем бюджетном послании губернатор региона Сергей Цивилев рассказал о причинах дефицита бюджета будущего года. Данные обстоятельства будут связаны с проблемами угольной отрасли (ключевая отрасль Кузбасса), падением мировых цен на уголь и с транспортными ограничениями железных дорог по поставкам угля в страны Азиатско-Тихоокеанского региона. По прогнозам на 2020 год, налоговые поступления от угольных компаний снизятся еще на 8-10 млрд к уровню текущего года.

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