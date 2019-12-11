В следующем году власти Бурятии субсидируют авиасообщение в северные районы. Из республиканского бюджета авиакомпании «Ангара» выделят 62 млн рублей.

По сообщению пресс-службы республиканского министерства по развитию транспорта, энергетики и дорожного хозяйства, минтранс Бурятии и авиакомпания «Ангара» подписали соглашение на выполнение (по программе субсидирования местных авиаперевозок) пассажирских перевозок воздушным транспортом в северные районы республики.

«Из бюджета республики авиакомпании будут предоставлены субсидии на возмещение выпадающих доходов организации воздушного транспорта на 2020 год — всего 62 млн рублей. Льготная программа авиарейсов в Нижнеангарск и Таксимо со сниженными на 10% ценами сохранится», — информирует пресс-служба.

Кроме того, в ведомстве отметили, что после обнуления налоговой ставки на добавленную стоимость при реализации услуг по внутренним воздушным перевозкам пассажиров и багажа на территории республики, стоимость авиабилетов по маршрутам снижена на 10%. Цена билета снизилась с 9-11 тысяч рублей до 5-6 тысяч рублей.

Всего в 2019 году объем внутрирегиональных авиаперевозок значительно вырос и составили порядка 20 тысяч пассажиров. В 2017 году показатель составлял 17,5 тысяч человек, в 2018 — около 19 тысяч.

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