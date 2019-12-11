Цифровая инфраструктура Новосибирской области продолжает наращивать мощности. Вслед за «МегаФоном», анонсировавшим строительство нового центра обработки данных в дополнении к уже существующему, аналогичный проект запустил и МТС. Второй модульный ЦОД оператора будет запущен в середине 2021 года.

Цели проекта МТС обозначил так: увеличения мощности для виртуализации IT-инфраструктуры корпоративных клиентов и расширения портфеля цифровых сервисов для бизнеса. «Запуск нового дата-центра позволит МТС увеличить объемы услуг и сервисов для корпоративных клиентов в таких областях, как системная интеграция, хранение и обработка данных, резервное копирование, перенос IT-систем в защищенное облако, а также услуг по обработке больших массивов данных при помощи инфраструктуры Big-Data-as-a-Service или BDaaS, – прокомментировал технический директор МТС в Новосибирской области Андрей Арендаренко. – Возможности новосибирского ЦОДа также будут использоваться в проектах по развитию интернета вещей».

Совокупные инвестиции МТС в новый дата-центр составят более 1,7 млрд рублей. Новый ЦОД будет располагаться в Калининском районе и станет вторым в стране дата-центром модульного типа, работающим в сети МТС.

Модульная конструкция позволит масштабировать необходимые вычислительные мощности под конкретную задачу. Первый этап строительства, по данным МТС, предусматривает расчетную мощность в 7,5 МВт, в дальнейшем ее можно будет расширить до 15 МВт. По плану новый ЦОД должен будет заработать в середине 2021 года.

Строительством инженерной инфраструктуры может заняться системный интегратор «Энвижн Групп», который с 2012 года работает в структуре АФК «Система», материнской компании МТС. Но окончательно с подрядчиком компания пока не определилась.

Помимо уже существующих владельцев ЦОДов интерес к Новосибирской области активно проявляют и те, кто здесь ранее не был представлен. За последние месяцы еще одна компания официально «открыла» для себя Новосибирск и еще одна анонсировала свой выход в 2020 году – причем этот регион экспансии стал для нее первым после Москвы.

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