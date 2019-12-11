Акционерное общество «Национальные Логистические Технологии» (АО «НЛТ») (совместное предприятие Почта России и Банк ВТБ), созданное для реализации важнейшего инфраструктурного проекта по построению новой национальной логистической инфраструктуры, инвестирует 3 млрд рублей в оборудование для логистического почтового центра (ЛПЦ) в Новосибирске.

По данным пресс-службы ВТБ, ключевая задача проекта – оснащение ЛПЦ в Новосибирске современным сортировочным оборудованием, которое позволит обеспечить максимальную пропускную способность и стабильную работу при пиковой нагрузке до 2 млн отправлений в сутки. Первая партия будет доставлена в город в январе 2020 года.

На площадке ЛПЦ Новосибирска будет установлен сортировщик крупных посылок и почтовых емкостей, который был специально разработан под потребности данного проекта компанией Fives, входящей в число лидеров на мировом рынке сортировочного оборудования. Аналогичное оборудование закупается многими европейскими странами и рассчитано на 10 лет непрерывной обработки почтовых отправлений и емкостей.

«Банк ВТБ видит большие перспективы в развитии логистической почтовой инфраструктуры. Реализация проекта «Национальные Логистические Технологии» способствует существенному увеличению доли электронной торговли в России. Уверен, что поставка высокотехнологичного оборудования в Новосибирский ЛПЦ обеспечит быстрый и доступный способ по доставке товаров на территории Сибирского федерального округа», – отметил руководитель департамента финансирования инфраструктуры ВТБ Капитал Олег Панкратов.

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