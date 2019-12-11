Власти Забайкальского края исключат из перечня предоставляемых в регионе налоговых преференций те, которые признаны неэффективными.

По итогам 2018 года преференции для бизнеса по налогу на прибыль и имущество оказались неэффективными в 25 субъектах России. Об этом сообщила газета «Известия» со ссылкой на расчеты министерства финансов РФ. В результате предоставленных льгот региональные бюджеты недополучили 211 млрд рублей.

На запрос информагентства ТАСС минфин ответил, что на данный момент ведется подготовка проекта закона Забайкальского края о пересмотре критериев предоставления налогового вычета на величину кадастровой стоимости 150 квадратных метров площади объекта недвижимого имущества по налогу на имущество организаций. «В целях поддержки малого и среднего бизнеса предлагается уточнить перечень получателей льготы, указав, что ею могут воспользоваться организации, применяющие специальные налоговые режимы», — сообщает министерство.

Льготы по налогу на имущество, по оценке ведомства, абсолютно непродуктивны в 12 регионах, включая Забайкальский край. Представители министерства подчеркнули, что в регионе утвержден план мероприятий по устранению неэффективных налоговых льгот, а совершенствование краевого законодательства о налогах и сборах происходит в рамках комплекса мер по социально-экономическому развитию и оздоровлению государственных финансов Забайкалья.

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