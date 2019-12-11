Сбербанк продолжает расширять набор финансовых сервисов в рамках экосистемы переводов по номеру мобильного телефона. Клиенты «Душанбе Сити» теперь могут перевести деньги на карту Сбербанка через личный кабинет, приложение и терминалы.

Теперь не только клиенты Сбербанка могут переводить деньги на карты «Душанбе Сити», но и клиенты «Душанбе Сити» могут делать переводы на карты Сбербанка по номеру телефона.

Для совершения перевода из Республики Таджикистан клиенту необходимо воспользоваться мобильным приложением или терминалом «Душанбе Сити», ввести номер мобильного телефона, к которому привязана карта Сбербанка и сумму к отправке. Максимальная сумма перевода 150 тысяч руб.

При переводах из республики Таджикистан перевод осуществляется в национальной валюте (сомони), зачисление на карту Сбербанка — в рублях. «Не так давно в рамках развития экосистемы переводов Сбербанка мы предоставили клиентам возможность совершать денежные переводы на карты банков Таждикистана по номеру телефона. Теперь клиенты банков Таджикистана так же легко и просто могут переводить деньги на карты Сбербанка. Мы и дальше планируем расширять количество партнеров экосистемы, предоставляя нашим клиентам лучший клиентский сервис», — рассказала управляющий директор дивизиона «Платежей и переводов» Оксана Синельник.

Ранее к экосистеме переводов Сбербанка присоединились такие партнеры, как Тинькофф Банк, «Совкомбанк», СДМ-банк, «Коммерческий банк Кыргызстан», сети салонов «Связной» и «Евросеть», WebMoney, Группа компаний МТС, «Проинвестбанк», «МОБИ.Деньги».

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