Авиакомпания «Аэрофлот» возобновила доступ участникам «золотой» бонусной программы, купившим билеты класса эконом, в бизнес-зал аэропорта Новосибирска.

Также доступ снова открыт в аэропортах Минеральных Вод, Перми, Калининграда, Кемерова, Астрахани, Томска, Волгограда, Ставрополя, Мурманска, Челябинска, Владикавказа, Тюмени и Воронежа, сообщает пресс-служба компании.

«С 11 декабря обслуживание участников «золотого» уровня в этих аэропортах возобновляется в полном объеме. Данное решение было принято на основе достигнутых договоренностей с холдингом «Новапорт», — говорится в сообщении.

Однако ограничения все еще действуют в аэропортах Архангельска, Барнаула, Магнитогорска, Новокузнецка, Салехарда, Хабаровска, Якутска. В качестве компенсации обладателям «золотого» статуса, купившим билеты эконом-класса, также начисляются 3 тысячи дополнительных миль.

Напомним, что ранее «Аэрофлот» объявил о прекращении с 15 ноября 2019 года обслуживания пассажиров в бизнес-зале международного аэропорта «Толмачево». В компании объяснили это разногласиями с владельцами аэропорта – холдингом «Новапорт».

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