Основателя омского «Мостовика» возвращают на скамью подсудимых

Следователи направили в суд уголовное дело, возбужденное в отношении экс-гендиректора «Мостовика» Олега Шишова. Освободившемуся из тюрьмы бизнесмену, ранее отбывшему срок за мошенничество, теперь вменяют налоговые преступления.

Как сообщили в Следственном управлении СК России по Омской области, Олегу Шишову предъявлено обвинение по части второй ст. 199.1 УК РФ (Неисполнение обязанностей налогового агента). Она предусматривает наказание до 6 лет заключения. По версии следствия, в 2014 году глава «Мостовика» не перечислил в госбюджет удержанный из зарплаты работников налог на доходы физлиц. Сумма ущерба превысила 415 млн рублей. Деньги Олег Шишов направлял на погашение кредитов компании и расчеты с контрагентами. Вину коммерсант не признал.

В марте 2016 года Олег Шишов был осужден за пособничество в растрате госсредств при строительстве океанариума во Владивостоке. В колонии общего режима он отбыл лишь часть срока, освободившись весной 2017 года условно-досрочно. В 2018 году 63-летнего бизнесмена обвинили в налоговых махинациях. Сейчас, по данным арбитражного суда, бывший глава крупнейшей в Сибири мостостроительной компании работает в ПАО АФК «Система».

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