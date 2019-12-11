12 декабря 2019 года в Новосибирском профессионально-педагогическом колледже состоится IV Фестиваль паралимпийского спорта.

Фестиваль пройдет в рамках федерального проекта «На урок – вместе», инициаторами которого являются компания Ingka Centres в России и Региональная общественная организация людей с инвалидностью «Перспектива» (Москва).

Новосибирский праздник спорта пройдет при содействии Новосибирской Межрегиональной Общественной Организации Инвалидов «Ассоциация «Интеграция», управления физической культуры и спорта и управления общественных связей мэрии Новосибирска, ГАУ НСО «ЦАФКиС НСО», ГБПОУ НСО «Новосибирский профессионально-педагогический колледж». Кроме того, Мероприятие поддержат заслуженные спортсмены и именитые тренеры Новосибирска и России: мастер спорта России по фехтованию на колясках Владимир Полещук, тренер сборной России по дзюдо слепых и слабовидящих Алексей Гузеев, кандидат в мастера спорта легкая атлетика, спорт лиц ПОДА Анна Фатеева и другие.

Помимо Новосибирска фестиваль состоится в Московской области, Нижнем Новгороде, Самаре, Санкт-Петербурге, Казани, Уфе, Омске и Екатеринбурге. В фестивале примут участие более 150 детей без и с инвалидностью из семи учебных заведений Новосибирска.

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