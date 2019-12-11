На Бачатском разрезе АО «УК «Кузбассразрезуголь» приступил к работе новый экскаватор WK-35. АО «УК «Кузбассразрезуголь» является предприятием сырьевого комплекса Уральской горно-металлургической компании.

Новый экскаватор произведен Тайюаньским заводом тяжелого машиностроения, входящим в китайскую государственную корпорацию AVIC.

«В парке основного горнотранспортного оборудования Компании это уже шестой WK-35. Один экскаватор этой серии работает на Краснобродском угольном разрезе, два – на Талдинском и три – на Бачатском, — комментирует начальник энергомеханического департамента АО «УК «Кузбассразрезуголь» Игорь Кирилов. – Техника хорошо зарекомендовала себя в эксплуатации и отвечает требованиям действующей в Компании интегрированной системы менеджмента».

WK-35 способен производить экскавацию более миллиона кубометров горной массы в месяц. Экскаватор оснащен экономичным электроприводом переменного тока, а ковш объемом 35 кубометров позволяет машине эффективно работать с автосамосвалами грузоподъемностью от 220 до 360 тонн. По техническому заданию специалистов УК «Кузбассразрезуголь», как и все поступающие на предприятия Компании экскаваторы, WK-35 оборудован системой сигнального освещения опасной зоны Red Kill Zone, которая повышает безопасность горных работ в темное время суток.

УК «Кузбассразрезуголь» в 2011 году стала первой в России компанией, которая начала эксплуатацию экскаваторов WK-35. Первая машина серии была введена в строй на Бачатском угольном разрезе. А в ноябре 2018 года на Первом Российско-китайском энергетическом бизнес-форуме в Пекине директор АО «УК «Кузбассразрезуголь» Сергей Парамонов и президент компании «Beijing CATIC Industry Limited» Сюй Тао подписали Меморандум о взаимном сотрудничестве в реализации проектов на территории Кемеровской области. В документе говорится о намерениях угольной Компании в течение пяти лет приобрести у китайского производителя горнодобывающее и перерабатывающее оборудование на общую сумму 70 млн долларов.

ВКонтакте Редакция «КС» открыта для ваших новостей. Присылайте свои сообщения в любое время на почту news@ksonline.ru или через наши группы в Facebook

Подписывайтесь на канал «Континент Сибирь» в Telegram , чтобы первыми узнавать о ключевых событиях в деловых и властных кругах региона.