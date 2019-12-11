В Совете Федерации губернатор Андрей Травников обсудил с сенаторами вопросы развития Академгородка 2.0 в рамках Дней Новосибирской области.

Напомним, что в Совете Федерации (СФ) во вторник начались Дни Новосибирской области, делегацию региона возглавили губернатор Андрей Травников и спикер регионального парламента Андрей Шимкив. Дни Новосибирской области пройдут с 10 по 11 декабря.

В ходе обсуждения проекта научного центра «Академгородок 2.0» глава региона представил участникам заседания — членам комитета СФ по науке, образованию и культуре — основные направления развития проекта. Также обсудили создание центра коллективного пользования «Сибирский кольцевой источник фотонов» – СКИФ, центра компетенций «Центр генетических технологий» и способы укрепления исследовательской базы Новосибирского госуниверситета.

«В Новосибирской области не обсуждать науку невозможно, это сквозная тема, тем более, что многие инфраструктурные, инвестиционные проекты связаны с программой «Академгородок 2.0». В частности, развитие материальной базы Новосибирского государственного университета, развитие сети автомобильных дорог. В числе наших приоритетов – укрепление потенциала Новосибирска как транспортного хаба, подготовка к Молодежному чемпионату мира по хоккею, ряд транспортных проектов на прилегающей территории. Это «Академгородок 2.0», его самый крупный проект, СКИФ, должен состояться в начале 2024 года, соответственно нужно обеспечить его транспортную доступность. Удалось обсудить ряд других актуальных тем для нашего региона, в основном они связаны с реализацией нацпроектов», – подчеркнул по итогам работы делегации на заседаниях комитетов губернатор Андрей Травников.

Кроме того, ректору НГУ, академику Михаилу Федоруку от имени председателя СФ Федерального Собрания РФ Валентины Матвиенко была вручена Почетная грамота Совета Федерации за вклад Новосибирского государственного университета в развитие науки и высшего образования.

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