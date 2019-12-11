Губернатор Новосибирской области прокомментировал перспективы проведения Молодежного чемпионата мира по хоккею с шайбой 2023 года.

Напомним, что 9 декабря исполком Всемирного антидопингового агентства (WADA) принял решение, лишающее Россию права на 4 года выступать на олимпиадах и принимать мировые состязания.

«Я с сожалением отношусь к решению WADA, расцениваю его как продолжение нападок на российский спорт. Уверен, что право проведения чемпионата останется за нами, время для отстаивания позиций России есть. Новосибирская область, со своей стороны, продолжает подготовку к молодежному чемпионату по хоккею, строительство ледовой арены и других объектов. Сроки жесткие, времени для торможения этих работ у нас нет», – сказал глава региона Андрей Травников.

В Новосибирске к проведению международных состязаний должны построить новую Ледовую арену по ул. Немировича-Данченко, волейбольный центр и станцию метро «Спортивная».

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