В июне 2020 года в Новосибирске пройдет второй Международный конгресс женщин стран ШОС и БРИКС. Об этом стало известно в ходе проведения Дней региона в Совете Федерации.

Как сообщает «Парламентская газета», дату проведения конгресса определят в конце декабря текущего года. Предполагается, что в нем примут участие более 300 делегатов стран ШОС и БРИКС. Планируется, что в ходе пленарных заседаний будут обсуждаться темы экономики, цифровых технологий, науки, образования и других областях. Также в рамках конгресса будет работать гостиная Евразийского женского форума.

Напомним, первый Международный конгресс женщин стран ШОС и БРИКС прошел в Новосибирске в июле 2017 года, тогда же было решено, что город станет постоянной площадкой для проведения мероприятий конгресса. Решение поддержала председатель Совета Федерации Валентина Матвиенко, отметившая развитие женского движения в Новосибирской области. В 2016 году с инициативой провести в регионе Конгресс женщин стран ШОС и БРИКС в Новосибирской области выступила теперь уже бывший член СФ от региона, сейчас занимающая пост детского омбудсмена Надежда Болтенко. Ее предложение поддержал занимавший тогда пост главы Новосибирской области Владимир Городецкий.

ВКонтакте Редакция «КС» открыта для ваших новостей. Присылайте свои сообщения в любое время на почту news@ksonline.ru или через наши группы в Facebook

Подписывайтесь на канал «Континент Сибирь» в Telegram , чтобы первыми узнавать о ключевых событиях в деловых и властных кругах региона.