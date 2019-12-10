В июне 2020 года в Новосибирске пройдет второй Международный конгресс женщин стран ШОС и БРИКС. Об этом стало известно в ходе проведения Дней региона в Совете Федерации.
Как сообщает «Парламентская газета», дату проведения конгресса определят в конце декабря текущего года. Предполагается, что в нем примут участие более 300 делегатов стран ШОС и БРИКС. Планируется, что в ходе пленарных заседаний будут обсуждаться темы экономики, цифровых технологий, науки, образования и других областях. Также в рамках конгресса будет работать гостиная Евразийского женского форума.
Напомним, первый Международный конгресс женщин стран ШОС и БРИКС прошел в Новосибирске в июле 2017 года, тогда же было решено, что город станет постоянной площадкой для проведения мероприятий конгресса. Решение поддержала председатель Совета Федерации Валентина Матвиенко, отметившая развитие женского движения в Новосибирской области. В 2016 году с инициативой провести в регионе Конгресс женщин стран ШОС и БРИКС в Новосибирской области выступила теперь уже бывший член СФ от региона, сейчас занимающая пост детского омбудсмена Надежда Болтенко. Ее предложение поддержал занимавший тогда пост главы Новосибирской области Владимир Городецкий.