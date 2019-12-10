На Днях Новосибирской области в СФ рассказали об опасности берегов Обского моря

В Совете Федерации во вторник начались Дни Новосибирской области, делегацию региона возглавили губернатор Андрей Травников и спикер регионального парламента Андрей Шимкив.

Дни Новосибирской области пройдут в Совете Федерации с 10 по 11 декабря. В первый день прошло расширенное заседание комитета СФ по аграрно-продовольственной политике и природопользованию, на котором выступил с докладом министр сельского хозяйства региона Евгений Лещенко. Министр отчитался об объемах сельхозпродукции, инвестиций в село и поддержке сельских жителей. Председатель комитета СФ Алексей Майоров рекомендовал властям Новосибирской области увеличить объем финансирования мероприятий по улучшению жилищных условий сельчан. По данным Евгения Лещенко, сегодня очередь на получение социальной выплаты для улучшения жилищных условий на селе включает 712 человек. Для предоставления им господдержки необходимо около 821 млн рублей.

Министр природных ресурсов и экологии Новосибирской области Андрей Даниленко на заседании рассказал о проблеме разрушения берегов построенного в 1957 году Новосибирского водохранилища. По словам министра, в зоне обрушения находятся детские лагеря и зоны отдыха, а также село Венгерово и рабочий поселок Маслянино. Глава министерства заявил о необходимости «безотлагательного строительства берегоукрепительных сооружений». В итоге члены комитета предложили федеральному правительству рассмотреть возможность финансирования мероприятий по берегоукреплению и защите от наводнений в Новосибирской области, а также рекомендовали минсельхозу РФ увеличить объемы бюджетных ассигнований в 2021–2022 годах, выделяемых бюджету региона на сельские жилищные программы.

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