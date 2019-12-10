В Новосибирске перекрыт нелегальный трафик черной икры

Сотрудники МВД при поддержке бойцов ОМОНа перекрыли канал нелегальной поставки в Новосибирск черной икры с Дальнего Востока. Один из подозреваемых был задержан с партией икры на выезде из «Толмачево», второй – в офисе компании.

Как сообщили в пресс-службе управления на транспорте МВД России по СФО, черная икра осетровых рыб доставлялась в Новосибирск самолетами, в грузе контейнеры были замаскированы в легально перевозимых емкостях с красной икрой. Поставки шли в адрес двух коммерческих организаций, которыми руководил 38-летний житель Новосибирска. Его 28-летний брат торговал черной икрой, размещая объявления в интернете. В ходе обысков в офисах компаний и на складе оперативники обнаружили 7 кг черной икры, а также документы, которые будут использованы в качестве вещдоков.

Западно-Сибирское следственное управление на транспорте СК России возбудило в отношении задержанных уголовное дело по части третьей ст. 258.1 УК РФ (Незаконные приобретение или продажа особо ценных водных биологических ресурсов…). Санкции этой статьи предусматривают до 9 лет тюрьмы и штраф до 3 млн рублей. Сейчас следователи выясняют личности партнеров новосибирских бизнесменов на Дальнем Востоке.

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