Получателями компенсации расходов на оплату жилого помещения и коммунальных услуг по состоянию на 1 декабря являются 543 288 жителей Новосибирской области.

Как сообщили в министерстве труда и социального развития региона, компенсация предоставляется центрами социальной поддержки населения в заявительном порядке по сведениям о начислениях и оплате ЖКУ, которые ежемесячно подают поставщики. Обязательным условием является отсутствие задолженности по оплате ЖКУ.

При возникновении вопросов или затруднений по данному вопросу можно обратиться в центр социальной поддержки населения, или по телефону горячей линии министерства труда и социального развития Новосибирской области 8-800-100-00-82.

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