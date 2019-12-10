Начальника отдела архитектуры и строительства администрации Первомайского района Новосибирска, которая обвиняется в манипуляциях с муниципальной землей, поместили под домашний арест.
Напомним, что по материалам прокурорской проверки возбуждено уголовное дело в отношении чиновницы администрации Первомайского района, 52-летней Елены Семеновой. Она обвиняется в мошенничестве с землей, находящейся в собственности муниципалитета.
На данный момент Семенова помещена под домашний арест, сообщает пресс-служба районного суда. Чиновнице запрещено покидать квартиру, общаться со свидетелями, пользоваться средствам связи, включая интернет. Контроль за соблюдением ей условий домашнего ареста суд возложил на ФСИН.