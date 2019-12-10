Прокуратура Новосибирской области утвердила обвинительное заключение по уголовному делу в отношении директора ООО «Паркинг-С».

По версии следствия, руководитель общества с 22 июня 2012 года по 22 апреля 2015 года получил от инвесторов более 20 млн рублей для строительства автомобильной парковки по ул. Холодильная в Заельцовском районе Новосибирска. «Однако злоумышленник не исполнил взятые на себя обязательства и не передал потерпевшим оплаченные ими парковочные места, а недостроенное здание продал другому лицу», — говорится в сообщении.

Кроме того, глава организации не заплатил контрагентам за выполненные работы – на строительную площадку были доставлены материалы и построен объект недвижимости.

Директора фирмы обвиняют по ч. 4 ст. 159 УК РФ (мошенничество в особо крупном размере.) и п. «б» ч. 2 ст. 165 УК РФ (причинение имущественного ущерба собственнику или иному владельцу имущества путем обмана). Уголовное дело направлено в Заельцовский районный суд.

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