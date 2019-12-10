В 2020 году в рамках проекта «Формирование комфортной городской среды» власти Алтайского края на обустройство городской среды направят 766 млн рублей.

Проект входит в национальный проект «Жилье и городская среда». На выделенные средства благоустроят 42 общественных и 246 дворовых территорий.

«Для сохранения объемов финансирования по количеству дворовых территорий принято решение об увеличении объемов за счет краевого бюджета — 60 млн рублей к 706 млн, которые (будут) доведены на 2020 год (из федерального бюджета). У нас будут (благоустроены) 42 общественных территории и 246 дворовых территорий. Заканчивается работа в муниципалитетах по выбору территорий, идет работа по проектно-сметным документациям, и мы ставим задачу, чтобы контракты были заключены уже к началу теплого периода», — сообщил министр строительства и ЖКХ края Иван Гилев.

По итогам 2019 года в крае из 315 дворов и общественных территорий, запланированных в проекте, готовы 313. В рамках нацпроекта «Жилье и городская среда» к 2020 году планируется реализовать 400 комплексных проектов по благоустройству и провести обучение 2 тысяч специалистов.

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