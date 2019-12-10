Новосибирские и омские власти заверили, что строительство спортобъектов к проведению международных соревнований будет закончено вне зависимости от решения WADA.

9 декабря исполком Всемирного антидопингового агентства (WADA) принял решение, лишающее Россию права на 4 года выступать на олимпиадах и принимать мировые состязания.

Ранее комитет по соответствию WADA рекомендовал исполкому организации признать Российское антидопинговое агентство (РУСАДА) не соответствующим кодексу организации, лишить на 4 года российских спортсменов возможности выступать на международных соревнованиях под флагом своей страны, а также запретить проводить международные турниры на территории РФ.

Когда окончательный вердикт еще не был озвучен, министр спорта Новосибирской области Сергей Ахапов прокомментировал, что данная ситуация не повлияет на строительство Ледовой арены. «Реализация проектов в регионе продолжается. Это не обсуждается. Деньги как в федеральном, так и в региональном бюджете есть полностью до конца строительства всех объектов. И тот, и другой объект, которые являются грандиозными спортивными стройками на территории области, я про волейбол и хоккей, конечно же, будут достроены», — сказал журналистам на пресс-конференции 26 ноября Сергей Ахапов.

После проведения заключительного заседания исполкома WADA, заместитель министра физической культуры и спорта Новосибирской области Дмитрий Пронин сообщил журналистам, что запрет на проведение международных соревнований на территории РФ не скажется на строительстве спортивных объектов в Новосибирске. В их числе новый ЛДС (для проведение матчей молодежного чемпионата мира по хоккею 2023 года) и волейбольный центр для мужского чемпионата мира 2022 года. «Это решение никак не повлияет, это два не связанных вопроса. Проекты у нас реализуются в любом случае, без учета решений международных организаций, потому что они у нас входят в федеральные проекты, наши программы. И они же направлены на повышение обеспечения населения инфраструктурой и обеспечены финансированием», — сказал Дмитрий Пронин.

По сообщению пресс-службы министерства по делам молодежи, физической культуры и спорта Омской области, решение исполкома WADA также не повлияет на строительство хоккейной арены в Омске. На площадке должен был пройти молодежный чемпионат мира в 2023 году. «Решение исполкома WADA не повлияет на ход строительства хоккейной арены в Омске. Это инвестиционный проект компании «Газпром-нефть» и правительства Омской области, главной целью которого является предоставление многофункционального спортивного комплекса населению Омска», — сказали в минспорте.

В Новосибирске к проведению международных состязаний должны построить новую Ледовую арену, волейбольный центр и станцию метро «Спортивная».

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