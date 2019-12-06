Компания СГК прорабатывает технические решения для наращивания дымовых труб новосибирской ТЭЦ-4 в полтора раза.

Высоту труб станции планируется увеличить с 60 до 98 метров. Работы по реконструкции начнутся в 2020-2022 годах. «Проработка технических решений начата с трубы №3. По предварительной оценке, увеличение ее высоты обойдется в сумму порядка 100 млн рублей», — сообщает пресс-служба Сибирской генерирующей компании (СГК).

У ТЭЦ-4 самые невысокие трубы среди всех новосибирских станций. Для сравнения, на ТЭЦ-3 высота дымовой трубы составляет 120 метров, а трубы главного корпуса ТЭЦ-5 — 260 метров. По словам директора Новосибирского филиала СГК Андрея Колмакова, увеличение высоты труб улучшит зону рассеивания.

Станция заработала в 1952 году в составе Новосибирского завода химконцентратов и уже на начальном этапе была ограничена в высоте дымовых труб. В непосредственной близости к ТЭЦ-4 находится аэродром Новосибирского авиационного производственного объединения им. Чкалова.

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