В Новосибирской области в 2019 году в рамках реализации нацпроекта «Жилье и городская среда» расселили около 2,2 тысячи кв. метров аварийного жилья.

«По реализации программ переселения из аварийного жилищного фонда мы идем с опережением. С 2019 года Новосибирская область вошла в национальный проект «Жилье и городская среда», в рамках которого реализуется федеральный проект «Обеспечение устойчивого сокращения непригодного для проживания жилищного фонда», взяв тем самым обязательства по объемам расселения в текущем году 100 человек из почти 1,7 тысячи кв. м аварийных домов. Уже исполнено 130% этого запланированного объема – расселено 136 человек и 2,2 тысячи кв. метров. Кроме того, по действующим в регионе иным программам будет переселено еще более 1,1 тысячи человек. На эти цели направлено более 900 млн рублей», – рассказал журналистам на пресс-конференции министр жилищно-коммунального хозяйства и энергетики Денис Архипов.

Министр прокомментировал, что расселение аварийного жилья в регионе ведется как по национальному проекту, так и в рамках региональных программ. В 2020 году в проекте бюджета Новосибирской области запланировано 532,7 млн рублей на расселение 878 человек, проживающих в 66 аварийных МКД на территории 23 муниципальных образований.

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